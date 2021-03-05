Транспорт 8 часов назад

В Киеве хотят возродить пассажирские перевозки по Днепру

КГГА в ближайшее время планирует разработать "дорожную карту" возрождения речных пассажирских перевозок между правым и левым берегами Киева

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

24 февраля 2021 года комиссия Киевского горсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы рассмотрела вопрос о введении регулярных пассажирских перевозок речным транспортом между левым и правым берегами столицы.

Как сообщает Кiev Vlast, эту инициативу ГП "Администрация речных портов" одобрили в и Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА), и в профильной комиссии Киевсовета.

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КГГА в ближайшее время планирует разработать "дорожную карту" возрождения речных пассажирских перевозок между правым и левым берегами Киева — с Речного вокзала на Березняки и Русановку.

В издании отмечают, что речные пассажироперевозки должны уменьшить существующее в Киеве "дорожно-транспортное напряжение". Однако пока речь идет о ежедневных перевозках всего 2 тысяч пассажиров в утренние и вечерние часы пик.

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При этом, как подчеркивает Кiev Vlast, даже к такому количеству пассажиров в горгосадминистрации организационно еще не готовы.

Согласно исследованию, проведенному ГП "АРП" совместно с компанией "А+С" (занимавшейся созданием транспортной модели Киева), в столице существует потребность в перевозках таким транспортом около 2 тысяч пассажиров ежедневно — в утреннем и вечернем кассовых интервалах с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 по маршрутам от речного вокзала до Русановской и Березняковской набережных.

Скорость судов, которые есть в наличии у ГП "АРП", составляет около 20-25 км/ч. В связи с этим, одна поездка будет длиться 45-60 минут — в зависимости от течения, погодных условий и т.д.

При этом, стоимость билета, по предварительным оценкам, может составлять от 30 до 60 грн.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2020 года грузовые перевозки по Днепру достигли 1,1 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, этот показатель увеличился на 50,6%.

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