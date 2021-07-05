Транспорт 50 минут назад

В Киеве назвали дату окончательного отказа от бумажных билетов в транспорте

На постепенный отказ от привычных билетов в Киеве ушло десять месяцев, теперь билеты будут только электронными

Фото: Киевгорадминистрация Фото: Киевгорадминистрация
Фото: Киевгорадминистрация

С 14 июля в Киеве окончательно выйдут из обращения разовые бумажные билеты на проезд в коммунальном транспорте. Об этом говорится в сообщении КП "Киевпастранс".

Предприятие отмечает, что полностью готово к внедрению электронного билета, для чего оборудовало весь подвижной состав средствами соответствующей автоматизированной системы оплаты проезда.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Первым на е-билет перешел фуникулер — с 14 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года оборот бумажных билетов прекратили на Троещинский линии скоростного трамвая, с 1 ноября — на городской электричке, а с 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке.

Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля, и бумажные билеты окончательно выйдут из обращения 14 июля.

Читайте также:
В Киеве продлят Борщаговскую линию скоростного трамвая и реконструируют Вокзальную площадь

"Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров. Льготные категории населения, как и раньше, продолжат пользоваться своими льготами", — заверили в "Киевпастрансе".

Кондукторам же предложили перейти на должность контролера или же другие свободные вакансии в "Киевпастрансе". При этом сообщается, что в наземном транспорте вводится усиленный контроль. В свою очередь для усиления качества разъяснительной работы с пассажирами предприятие обратилось в полицию.

"Только за вчера около 370 сотрудников приняли предложение перейти в службу контроля, и процесс перепрофилирования продолжается. Все, кто не продолжил сотрудничество с предприятием, полностью получили выходное пособие", — добавили в КП.

Электронные билеты доступны через мобильное приложение и карту "Киев цифровой", также их можно приобрести в терминалах самообслуживания, сети "Т-киоск", терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.

Напомним также, что ранее власти Киева решили разогнать коммунальную службу перевозок, отвечающую за организацию работы автобусного транспорта в столице.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве фиктивные фирмы пытались получить около 0,5 млрд грн возмещения НДС
В Киеве фиктивные фирмы пытались получить около 0,5 млрд грн возмещения НДС
Из-за учений силовиков в киевской синагоге 4 июля закроют вход в метро
Из-за учений силовиков в киевской синагоге 4 июля закроют вход в метро
Аварий с е-самокатами все больше: в чем проблема и как спастись от их нашествия пешеходам
Аварий с е-самокатами все больше: в чем проблема и как спастись от их нашествия пешеходам
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Сборная Украины по футболу вернулась в Киев: как ее встретили болельщики (ФОТО, ВИДЕО)

  3. Новые обстрелы на Донбассе: погиб украинский военнослужащий

  4. В Винницкой области мужчина скончался после прививки вакциной Pfizer: ОГА назвала причину

  5. Коронавирус: в Украине за сутки 244 новых заражения, 14 человек умерли

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...