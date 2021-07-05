В Киеве назвали дату окончательного отказа от бумажных билетов в транспорте

С 14 июля в Киеве окончательно выйдут из обращения разовые бумажные билеты на проезд в коммунальном транспорте. Об этом говорится в сообщении КП "Киевпастранс".

Предприятие отмечает, что полностью готово к внедрению электронного билета, для чего оборудовало весь подвижной состав средствами соответствующей автоматизированной системы оплаты проезда.

Первым на е-билет перешел фуникулер — с 14 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года оборот бумажных билетов прекратили на Троещинский линии скоростного трамвая, с 1 ноября — на городской электричке, а с 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке.

Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля, и бумажные билеты окончательно выйдут из обращения 14 июля.

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"Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров. Льготные категории населения, как и раньше, продолжат пользоваться своими льготами", — заверили в "Киевпастрансе".

Кондукторам же предложили перейти на должность контролера или же другие свободные вакансии в "Киевпастрансе". При этом сообщается, что в наземном транспорте вводится усиленный контроль. В свою очередь для усиления качества разъяснительной работы с пассажирами предприятие обратилось в полицию.

"Только за вчера около 370 сотрудников приняли предложение перейти в службу контроля, и процесс перепрофилирования продолжается. Все, кто не продолжил сотрудничество с предприятием, полностью получили выходное пособие", — добавили в КП.

Электронные билеты доступны через мобильное приложение и карту "Киев цифровой", также их можно приобрести в терминалах самообслуживания, сети "Т-киоск", терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.

Напомним также, что ранее власти Киева решили разогнать коммунальную службу перевозок, отвечающую за организацию работы автобусного транспорта в столице.