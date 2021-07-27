IT и Телеком 1 час назад

Спрос на IT-специалистов в Украине растет на 30% за год, — глава Ассоциации "IT Ukraine"

В 2021 году индустрии понадобится больше пятидесяти тысяч новых IT-инженеров

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Спрос на IT-специалистов в Украине растет в среднем на 30% за год, и на каждого трудоустроенного человека приходится порядка 30-40 вакансий.

Об этом во время встречи с журналистами заявил президента Ассоциации "IT Ukraine" Виталий Седлер.

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Он напомнил, что сегодня происходит глобальная диджитализация бизнеса: компании из сфер Fintech, Retail, Energy, Digital Health, Public Sector переходят к цифровому формату работы и требуют все больше IT-специалистов. Пандемия коронавируса и переход на удаленный формат работы только подстегнул эти процессы.

"Во второй половине 2020 года украинские компании полностью оправились от кризиса и начали демонстрировать рекордные темпы роста. Несколько украинских компаний пересекли отметку в 10 000 специалистов, а традиционный ТОП-50 рейтинга DOU увеличился почти на 8000 специалистов за полгода. Это рекордные показатели", — отметил Седлер.

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При этом сейчас количество вакансий в сфере на 39,2% превышает количество соответствующих специалистов с резюме. Кроме этого, украинские вузы ежегодно выпускают 15-20 тысяч IT-выпускников, хотя даже этого не хватает. Седлер также подчеркнул, что в 2021 году индустрии понадобится минимум 54 тысячи новых ИТ-инженеров.

Напомним, ранее журналисты Delo.ua уже писали о дефиците кадров на IT-рынке Украины. Нехватку специалистов связывают сразу с несколькими факторами, но самый важный из них — пандемия. Именно карантин и последующие вынужденные ограничения работы и передвижения запустили глобальные изменения мировых рынков, в том числе и айти.

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