США станут поставщиками сжиженного газа в Украину

Правительства США и Украины договорились о поставках в Украину сжиженого газа через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд кубометров ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ (ПХГ). Об этом сообщил замминистра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы уже подписали письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana natural gas Exports, Inc. Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически необходимо некоторое время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта", — сказал он.

По словам чиновника, оператором в этом проекте выступят либо "Магистральные газопроводы Украины", либо НАК "Нафтогаз Украины", но, учитывая очень большой геополитический вес этого проекта, его реализация будет проходить под патронатом Президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил Чижик, речь идет о беспрецедентном полномасшабном проекте, который позволит усилить энергетическую и геополитическую независимость европейских стран от Российской Федерации, а также будет иметь большой экономический эффект.

"Это вопрос энергетической независимости и безопасности нашей страны и региона в целом. Таким образом, мы уменьшим зависимость всей Европы от РФ, в чем, в частности, заключается и идея американской власти. С экономической точки зрения то, о чем мы говорим, означает, что Украина будет не просто хабом, куда газ будет входить, чтобы потом разойтись по Европе. Речь идет о вхождении Украины как государства в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в Европу", — заключил замминистра.

По его прогнозам, для запуска этого проекта в полном объеме необходимо от 2 до 3 лет, поскольку сегодня остаются ограниченными возможности польской стороны для принятия заявленного объема газа в 6-8 млрд кубометров.

Чижик напомнил, что Украина, располагающая самыми большими газовыми хранилищами в мире, готова уже в ближайшее время принять такой объем газа, и это не требует существенных инвестиций в инфраструктуру.

"Но сейчас польский маршрут позволяет транспортировать до 2 млрд кубометров газа. Необходима реконструкция и продление газопровода с польской стороны. Также в ее планах строительство нового LNG-терминала. Я лично встречался с заместителями министров энергетики и экономики США, заместителем Госсекретаря, и этот вопрос рассматривался как приоритетный. И были достигнуты такие политические договоренности. Также проект готовится в тесном контакте с американским посольством", — отметил замглавы Минэкоэнерго.