Энергетика 40 минут назад

США станут поставщиками сжиженного газа в Украину

Газ будет поступать в нашу страну через терминалы в Польше с последующей его транспортировкой в Европу через хаб на базе украинских ПХГ

США станут поставщиками сжиженного газа в Украину США станут поставщиками сжиженного газа в Украину
Фото: Порты Украины

Правительства США и Украины договорились о поставках в Украину сжиженого газа через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд кубометров ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ (ПХГ). Об этом сообщил замминистра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы уже подписали письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana natural gas Exports, Inc. Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически необходимо некоторое время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта", — сказал он.

По словам чиновника, оператором в этом проекте выступят либо "Магистральные газопроводы Украины", либо НАК "Нафтогаз Украины", но, учитывая очень большой геополитический вес этого проекта, его реализация будет проходить под патронатом Президента Украины Владимира Зеленского.

Кратко и по делу в Telegram

Как отметил Чижик, речь идет о беспрецедентном полномасшабном проекте, который позволит усилить энергетическую и геополитическую независимость европейских стран от Российской Федерации, а также будет иметь большой экономический эффект.

"Это вопрос энергетической независимости и безопасности нашей страны и региона в целом. Таким образом, мы уменьшим зависимость всей Европы от РФ, в чем, в частности, заключается и идея американской власти. С экономической точки зрения то, о чем мы говорим, означает, что Украина будет не просто хабом, куда газ будет входить, чтобы потом разойтись по Европе. Речь идет о вхождении Украины как государства в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в Европу", — заключил замминистра.

По его прогнозам, для запуска этого проекта в полном объеме необходимо от 2 до 3 лет, поскольку сегодня остаются ограниченными возможности польской стороны для принятия заявленного объема газа в 6-8 млрд кубометров.

Чижик напомнил, что Украина, располагающая самыми большими газовыми хранилищами в мире, готова уже в ближайшее время принять такой объем газа, и это не требует существенных инвестиций в инфраструктуру.

"Но сейчас польский маршрут позволяет транспортировать до 2 млрд кубометров газа. Необходима реконструкция и продление газопровода с польской стороны. Также в ее планах строительство нового LNG-терминала. Я лично встречался с заместителями министров энергетики и экономики США, заместителем Госсекретаря, и этот вопрос рассматривался как приоритетный. И были достигнуты такие политические договоренности. Также проект готовится в тесном контакте с американским посольством", — отметил замглавы Минэкоэнерго.

Читайте также:
В Польшу прибыло судно со сжиженным газом из США для Украины

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Польше пообещали всем украинцам бесплатное лечение от коронавируса
В Польше пообещали всем украинцам бесплатное лечение от коронавируса
Трамп на три месяца решил освободить американцев от налогов
Трамп на три месяца решил освободить американцев от налогов
Эпидемия коронавируса: в Польше зафиксировали первую смерть от Covid-19
Эпидемия коронавируса: в Польше зафиксировали первую смерть от Covid-19
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. Join UP! сокращает количество авиарейсов в Египет

  2. Китайский ученый рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад

  3. Аэропорт "Борисполь" продолжает принимать рейсы из Италии, не имея тестов на коронавирус

  4. Коронавирус: итальянский врач описала последние моменты пациентов

  5. Украина закрывает границы для иностранцев — секретарь СНБО

Загрузка...