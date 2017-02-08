"Стальканат-Силур" сможет нарастить продажи в Евросоюз

08 февраля 2017, 13:04
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Еврокомиссия отменила антидемпинговую пошлину на стальные канаты из Украины и Молдовы. Крупнейший украинский производитель — "Стальканат-Силур" (Одесса)

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Европейская комиссия (ЕК) решила не продлевать антидемпинговую пошлину на импорт стальных канатов происхождением из Украины и Молдовы. Ограничение действовало с 1999 года.

Соответствующее официальное уведомление о прекращении действия пошлины с 10 февраля 2017 года опубликовано в Официальном журнале ЕС.

2 февраля замминистра экономического развития и торговли Украины — торговый представитель Украины Наталья Микольская анонсировала, что ЕС в ближайшие дни отменит антидемпинговую пошлину в отношении стальных канатов из Украины.

"Ожидаем в ближайшие дни, что Европейский Союз отменит антидемпинговую пошлину против импорта стальных канатов из Украины. После почти 19 лет их действия. Это были одни из 2 последних антидемпинговых мер против #uaexports в #ЕС. Эти меры фактически привели к полному закрытию Европейского рынка для украинского производителя "Стальканат-Силур", — констатировала замминистра.

По ее словам, украинский производитель и МЭРТ активно работали с ЕК в 2014 году, что привело к существенному снижению антидемпинговых пошлин в 2015 году — до 10,5%.

Основным производителем и экспортером такой продукции в Украине является ЧАО ПО "Стальканат-Силур" (Одесса).

В январе 2016 года ЕС снизил антидемпинговую пошлину на стальные канаты "Стальканат-Силур" с 51,8% до 10,5%. Инициатором пересмотра пошлины выступил украинский производитель в ноябре 2014 года.

Антидемпинговые меры в размере 51,8% относительно стальных канатов и тросов, в том числе происхождением из Украины, были введены ЕС в 1999 году. С этого времени каждые пять лет меры пролонгировались по результатам соответствующих пересмотров, при этом ставка пошлины не изменялась.

У компании также есть подразделение в Харцызске (сейчас — оккупированная часть Донецкой обл.), однако в декабре 2016 года руководство группы сообщило о силовом захвате предприятия.

Руководство ЧАО "ПО "Стальканат-Силур" официально уведомило об остановке филиала компании в Харцызске (Донецкая обл.). Соответствующее объявление было опубликовано в газете "Урядовый курьер" 1 декабря. При этом отмечалось, что в связи с прекращением с 28 ноября 2016 года деятельности Харцызского филиала ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур" — завод "Силур" (Харцызск Донецкой обл.) отменяются все доверенности, а печати филиала признаются недействительными.

ЧАО "Стальканат-Силур" выпускает стальные, капроновые канаты и метизную продукцию.

Председатель набсовета ЧАО "Стальканат-Силур" Владимир Немировский владеет 100%-ным пакетом акций предприятия.

По материалам: "Дело"
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Теги: гмк , одесса , наталья микольская , экспорт , пошлины

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