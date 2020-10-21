Стоит ли "переобуться" заранее, если предстоит несколько дней провести в дороге

Очень теплая осень в этом году сдвинула график сезонной замены шин и подавляющее большинство автомобилей все еще ездят на летнем комплекте. Однако, температура постепенно опускается и ситуация на дорогах уже не столь благоприятная. Что делать водителям, которые собрались в путешествие на несколько дней? Поставить зимний комплект заранее, или выбирать благоприятное время для движения по дорогам?

Прогноз погоды

К сожалению, синоптики все еще не готовы гарантировать исполнение прогноза погоды на длительный период, однако современные онлайн-сервисы довольно точно отображают температуру и вероятность осадков в течение ближайших суток. Причем для всех населенных пунктов по маршруту. Поэтому, отправляясь в многочасовую поездку при температурах "на грани" полезно проверить, нет ли вероятности сильного дождя, который может застать водителя на трассе.

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Также необходимо выяснить среднесуточную температуру на ближайшие дни. Как известно, летние шины имеют температурный порог, ниже которого их сцепные свойства значительно ухудшаются. Его оценивают в 7°С, и если среднесуточная температура уже около этого значения, лучше не рисковать и заехать на шиномонтаж перед поездкой.

Пункт назначения и маршрут

Однозначно следует установить зимние шины, если в планах путешествие по горным дорогам. Погода осенью в горах быстро меняется и снег в октябре — не такое уже редкое явление. Поэтому о безопасности экипажа стоит позаботиться заранее и проверить состояние зимних шин: если остаток протектора ниже 4 мм, рисковать и отправляться в путешествие по извилистым серпантинам не рекомендуется!

Если же конечная точка расположена на юге, маршрут проходит по равнинным территориям, а сама поездка запланирована на несколько дней, есть смысл отправиться в путешествие на летнем комплекте. Впрочем, с одним важным замечанием: если шины в хорошем состоянии и остаток протектора больше 4 миллиметров. В случае похолодания и дождя от глубины канавок и ламелей зависит эффективность отвода воды из пятна контакта, и если шинам несколько лет — лучше все же поменять их на качественные зимние.

В любом случае, даже днем уже не настолько жарко, чтобы зимние шины страдали от перегрева и усиленного износа. Поэтому можно быть уверенным, что в большинстве сценариев поездка на зимних шинах в октябре — лучший выбор, который, к тому же, позволит избежать очередей во время пиковых нагрузок на шиномонтажи.

Состояние зимних шин

Даже самые качественные шины подвержены износу и потере характеристик. Изношенные шины хуже тормозят и держат траекторию движения, а при недостаточной глубине протектора аквапланирование возникает на сравнительно небольших скоростях, к чему водитель может оказаться не готов. Поэтому важно знать, в каком состоянии зимний комплект шин: если шины имеют повреждения и остаток протектора составляет 4 мм и меньше — лучше купить новые до начала сезона.

Владельцы шин Nokian Tyres могут проконтролировать износ своих шин благодаря индикаторам износа DSI и WSI. Оба индикатора наглядно демонстрируют остаток протектора с 8 до 4 мм с шагом в 2 мм. Индикатор WSI — это символ в виде снежинки, который исчезает, когда глубина протектора опускается ниже рекомендованной для безопасного вождения зимой.

Nokian Tyres предлагает широкий выбор шипованных и нешипованных зимних премиум-шин, включая новейшие и наиболее совершенные модели: шипованная Nokian Hakkapeliitta 9 и фрикционная Nokian Hakkapeliitta R3. Кроме того, в предложении и в наличии шины бюджетной линейки Nokian Nordman, отличающиеся высоким качеством и характеристиками в своем сегменте.

На шины Nokian Tyres, купленные в сети шинных центров Vianor, действует расширенная Hakka-гарантия: если в течение одного года c дня покупки вы случайно повредили шину, производитель бесплатно отремонтирует, а в случае необходимости заменит её на новую. Больше информации о Расширенной гарантии можно узнать на сайте.

СПРАВКА

Nokian Tyres разрабатывает и производит шины премиум-класса для людей, которые ценят безопасность и стабильность. Вдохновленные нашим скандинавским наследием, мы создаем инновационные продукты для легковых, грузовых автомобилей и тяжелой техники, которые обеспечат вам спокойствие в любых условиях вождения. Наша сеть шинных центров Vianor специализируется на сервисном обслуживании автомобилей и сервисе шин. В 2019 году чистый объем продаж компании составил 1,6 миллиарда евро, число работников — около 4700 человек. Акции Nokian Tyres котируются на фондовой бирже Nasdaq в Хельсинки.

Более подробную информацию о компании Nokian Tyres и шинах Nokian вы найдете на сайте: http://nokiantyres.ua, а также читайте наши новости на корпоративных страницах:

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