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Судья, вынесшая спорное решение по делу Scania, вспомнила, что ей пора на пенсию

Все указывает на то, что уволиться судья решила в день оглашения решения

Судья, вынесшая спорное решение по делу Scania, вспомнила, что ей пора на пенсию Судья, вынесшая спорное решение по делу Scania, вспомнила, что ей пора на пенсию

Судья Хозяйственного суда Киевской области Светлана Чонгова приняла решение уволиться с должности судьи, чтобы избежать разбирательств с Высшим советом правосудия, который состоялся бы из-за спорного решения по требованиям ООО "Фирма Журавлына" к Scania CV AB в Украине.

Официально, дата — 19 октября 2020 года стала последним рабочим днем Светланы Чонговой. Это означает, что увольнение было оформлено за 14 календарных дней до этого — 6 октября 2020 года. В этот же день Чонгова вынесла полный текст решения, которым удовлетворила безосновательный иск ООО "Фирма Журавлына" к Scania CV AB в Украине о взыскании 123 млн. грн. за якобы упущенную выгоду и несуществующий долг.

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Уже 21 октября на сайте суда появилось объявление о свободной вакансии судьи. 

Примечательно, что через несколько дней после увольнения судьей была подана декларация при увольнении, которая датирована 22 октября 2020 года. При этом, как стало ясно из публикации, у Чонговой в официальной декларации указана недвижимость в оккупированном Крыму — сразу две квартиры в Симферополе (приобретенные, впрочем, еще до оккупации). Более того, очевидно судья также имеет российское гражданство о чём можно убедиться на ресурсе федеральной налоговой службы РФ:

Кроме того, на пенсию Чонгова ушла даже не дожидаясь подачи апелляционной жалобы на одиозное решение и буквально за день до того, как Scania CV AB в Украине опубликовала свою позицию по вынесенному судебному решению. В официальном заявлении компании разъясняется в частности, что ООО "Фирма Журавлына" просила суд взыскать со Scania сервисное вознаграждение по ставке, в несколько раз превышающей определенную договором и по контрактам, к заключению которых ООО "Фирма "Журавлына" не имела никакого отношения.

Также ООО "Фирма "Журавлына" заявила требования о возмещении упущенной выгоды, которую она якобы не получила, поскольку другие дилеры Scania, осуществляли продажу продукции на территориях, которые ООО "Фирма "Журавлына" считает "своими". Однако никаких условий эксклюзивности договора между Scania и ООО "Фирма "Журавлына" не содержали, а потому заявленные требования являются надуманными и безосновательными. Более того, исковые требования о взыскании более 123 млн. грн. с иностранного инвестора основывались только на составленных самой ООО "Фирма "Журавлына" таблицах.

Тем не менее, проигнорировав все доводы Scania о безосновательности требований и отсутствии доказательств, судья Хозяйственного суда Киевской области Чонгова С.И. удовлетворила иск в полном объеме — взыскала с дистрибьютора Scania в пользу ООО "Фирма "Журавлина" средства в размере более 123 млн. грн.

Высший совет правосудия предусматривает привлечение к ответственности судей за подобные действия. Очевидно, понимая эти обстоятельства, Светлана Чонгова предпочла оперативно уйти на пенсию.

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