Судья, вынесшая спорное решение по делу Scania, вспомнила, что ей пора на пенсию

Судья Хозяйственного суда Киевской области Светлана Чонгова приняла решение уволиться с должности судьи, чтобы избежать разбирательств с Высшим советом правосудия, который состоялся бы из-за спорного решения по требованиям ООО "Фирма Журавлына" к Scania CV AB в Украине.

Официально, дата — 19 октября 2020 года стала последним рабочим днем Светланы Чонговой. Это означает, что увольнение было оформлено за 14 календарных дней до этого — 6 октября 2020 года. В этот же день Чонгова вынесла полный текст решения, которым удовлетворила безосновательный иск ООО "Фирма Журавлына" к Scania CV AB в Украине о взыскании 123 млн. грн. за якобы упущенную выгоду и несуществующий долг.

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Уже 21 октября на сайте суда появилось объявление о свободной вакансии судьи.

Примечательно, что через несколько дней после увольнения судьей была подана декларация при увольнении, которая датирована 22 октября 2020 года. При этом, как стало ясно из публикации, у Чонговой в официальной декларации указана недвижимость в оккупированном Крыму — сразу две квартиры в Симферополе (приобретенные, впрочем, еще до оккупации). Более того, очевидно судья также имеет российское гражданство о чём можно убедиться на ресурсе федеральной налоговой службы РФ:

Кроме того, на пенсию Чонгова ушла даже не дожидаясь подачи апелляционной жалобы на одиозное решение и буквально за день до того, как Scania CV AB в Украине опубликовала свою позицию по вынесенному судебному решению. В официальном заявлении компании разъясняется в частности, что ООО "Фирма Журавлына" просила суд взыскать со Scania сервисное вознаграждение по ставке, в несколько раз превышающей определенную договором и по контрактам, к заключению которых ООО "Фирма "Журавлына" не имела никакого отношения.

Также ООО "Фирма "Журавлына" заявила требования о возмещении упущенной выгоды, которую она якобы не получила, поскольку другие дилеры Scania, осуществляли продажу продукции на территориях, которые ООО "Фирма "Журавлына" считает "своими". Однако никаких условий эксклюзивности договора между Scania и ООО "Фирма "Журавлына" не содержали, а потому заявленные требования являются надуманными и безосновательными. Более того, исковые требования о взыскании более 123 млн. грн. с иностранного инвестора основывались только на составленных самой ООО "Фирма "Журавлына" таблицах.

Тем не менее, проигнорировав все доводы Scania о безосновательности требований и отсутствии доказательств, судья Хозяйственного суда Киевской области Чонгова С.И. удовлетворила иск в полном объеме — взыскала с дистрибьютора Scania в пользу ООО "Фирма "Журавлина" средства в размере более 123 млн. грн.

Высший совет правосудия предусматривает привлечение к ответственности судей за подобные действия. Очевидно, понимая эти обстоятельства, Светлана Чонгова предпочла оперативно уйти на пенсию.