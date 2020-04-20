Свежие тренды: 23 коммуникационных инструмента для улучшения продаж от агентства B2B PR

Исследовательская компания B2B Marketing Zone опросила 450 В2В маркетологов о влиянии COVID-19 на их планы. 72% респондентов заявили, что не будут существенно сокращать маркетинговые бюджеты, и наиболее решительно настроены в этом компании из сфер здоровья и IT. Но перераспределят их в связи с отменой физических событий (четверть опрошенных планируют отменить живые события на полгода). Конечно же, в онлайн.

В онлайне бюджеты пойдут на вебинары, создание контента, социальные сети, поисковую оптимизация и программы идейного лидерства в отрасли.

Агентство B2B PR, специализирующаяся на секторе "бизнес для бизнеса", описало эти и другие коммуникационные инструменты, сопроводив их примерами и советами для улучшения продаж после восстановления деловой активности. В список вошло 23 инструменты.

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"Мы хотели поговорить о психологических основах пиара и свежих трендах в секторе "бизнес для бизнеса".

О потребительской коммуникации написано много, но если вы работаете в В2В, то вам и PR нужен В2В, потому что разница есть", — отметила актуальность составленного списка коммуникационных инструментов Ольга Ваганова, управляющий партнер B2B PR.

Статья показывает, как работает психология рекламного воздействия.

"Согласно Матрицы Росситера-Перси покупка В2В бренда — это высокововлеченная покупка от проблемы. Так что в сообщение желательно зашивать проблему, которую решает продукт. И выбирать для контента те жанры, что обеспечивают погружение.

Это создает связь между потребностью покупателя и вашим брендом, и если она достаточно крепкая, то покупатель вспомнит его, когда потребность актуализируется", — замечает Ольга Ваганова.

Тренды в сегодняшнем пиаре связаны с диджитализацией и сближением В2В и В2С коммуникаций. В частности, это PR для поисковой выдачи, подкасты и присутствие в Instagram.

Полный перечень PR инструментов и пояснений к ним — по ссылке

"Конечно, кризис — не лучшее время для лидогенерации, ваши потенциальные покупатели находятся в режиме суровой экономии, и стоимость привлечения новых клиентов вырастает. Но это хороший период, чтобы подготовиться к восстановлению деловой активности, начать или улучшить отношения с текущими клиентами или заняться контент-маркетингом. Так PR поможет вам в наиболее жизненно важной функции бизнеса — продавать", — резюмирует Ольга Ваганова.