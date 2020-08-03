Крупный бизнес 1 час назад

Сын экс-владельца "Мотор Сичи" Богуслаева купил остров в Италии за 10 млн евро

Приобретенный Александром Богуслаевым остров Галлинара расположен в 1,5 км от материка, между городами Альбенда и Алассио

Итальянский остров Галлинара. Фото: Википедия Итальянский остров Галлинара. Фото: Википедия
Итальянский остров Галлинара. Фото: Википедия

Сын бывшего владельца компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр приобрел остров у берегов итальянской Лигурии за 10 млн евро.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

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Указано, что остров Галлинара расположен в 1,5 км от материка, между городами Альбенда и Алассио. Ширина и длина острова — менее чем полкилометра (470х450 метров), он возвышается над уровнем моря на 87 метров.

Известно, что в давние времена он принадлежал католической церкви, последние 150 лет — состоятельным владельцам промышленных предприятий и банкирам.

Как отмечается, Александр Богуслаев приобрел остров у девяти пьемонтских и лигурийских семей, совместно владевших Галлинарой более 40 лет.

По информации издания, переговоры о покупке острова начались в мае 2020 года и завершились 17 июля.

42-летний Александр Богуслаев — сын Вячеслава Богуслаева, бывшего владельца компании "Мотор Сич".

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Напомним, в декабре 2019 года президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям.

По его словам, вместе с покупкой акций китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет $250 млн.

Между Украиной и США на конец 2019 года продолжался диалог, который теоретически мог завершиться пересмотром соглашения о продаже этого завода, однако об его итогах до сих пор ничего не известно.

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