Дом марочных коньяков "Таврия" на 47% увеличил объемы производства

За 4 месяца текущего года Дом марочных коньяков "Таврия" произвел 150 тысяч дал коньяка и бренди, что на 48 тысяч дал больше, чем за аналогичный период в 2019 году. Рост производства составил 47%, сообщают "Украинские новости".

"В условиях кризиса, спровоцированного пандемией, мы делаем все возможное для сохранения постоянных объемов производства и популяризации бренда "Таврия" во всем мире", — говорит генеральный директор Дома марочных коньяков "Таврия" Андрей Сердюк.

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По результатам 2019 года, доля Дома марочных коньяков "Таврия" в общем экспорте коньяков и бренди составила 27%. Внимание иностранных потребителей привлекают классические технологии производства и высокое качество продукции.

В июне компания совершила первую поставку продукции в Чехию. Чешскому потребителю представлены коньяки возрастом от трех до 30 лет, произведенные по классической технологии из собственных спиртов, выдержанных в 6500 дубовых бутов и бочек, в том числе крафтовые продукты компании.

Кроме стран ЕС, таврийские коньяки сегодня представлены на полках Израиля, Китая, Беларуси, Канады, Нигерии. Также компания ведет переговоры о поставках продукции в Казахстан.