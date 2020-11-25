TECHIIA инвестирует $14 млн в международный бизнес игрового мерча и аксессуаров

Технологический холдинг TECHIIA объединил активы международных компаний WP Merchandise! и FS Holding, чтобы стать одним из топ игроков на мировом рынке производства, дистрибуции и продажи мерча, а также аксессуаров для киберспорта и игровой индустрии. За три года холдинг инвестирует в объединенные компании от $14 до $30 млн.

Не менее трети средств инвестируют на территории Украины, в частности через развитие сети офлайн и онлайн магазинов и расширение производства под собственными торговыми марками.

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WP Merchandise! (международная компания с офисами в США и на Кипре, производством и R&D-центром в Украине, часть холдинга TECHIIA) будет заниматься производством лицензионного игрового мерчендайза и атрибутики киберспортивных команд. Сегодня фабрика в Киеве производит уникальный детализированный плюшевый мерч премиум-качества. Вскоре запланировано открытие большой фабрики, которая станет одним из крупнейших производств легкой промышленности Украины.

FS Holding (международная компания с главным офисом на Кипре, развивает сеть магазинов FragStore, новая компания в составе холдинга TECHIIA) занимается дистрибуцией продукции BLIZZARD, RIOT GAMES, WETA WORKSHOP, JINX и собственной ТМ GLHF (GOOD LUCK HAVE FUN), а теперь и WP Merchandise! в странах СНГ, Украине, а также на рынках Европы и США. Компания развивает офлайн точки продаж (уже есть три) и с объединением начинает еще активнее развивать собственную сеть онлайн и офлайн магазинов FragStore в Украине и мире. В ближайшее время появится первый в Украине киберспортивный и игровой офлайн магазин FragStore на первой киберспортивной арене, которую WePlay Esports построил на территории столичного ВДНХ.

Обе компании сохранят свои названия и будут работать вместе в составе холдинга TECHIIA. Объединение произошло путем перераспределения долей собственности компаний между владельцами: Олегом Кротом, Юрием Лазебниковым (учредители WP Merchandise! и холдинга TECHIA) и Юрием Антошкиным (основатель FS Holding). Управляющим партнером международной компании FS Holding является Юрий Антошкин, он же будет занимать позицию CEO WP Merchandise!.

"Киберспортивный рынок в мире растет ежегодно на 20%, он не имеет границ и возрастных ограничений. Киберспорт уже давно превратился из развлечения в бизнес, и мы видим в этом большую перспективу. Именно поэтому в рамках холдинга мы развиваем несколько бизнесов, связанных с киберспортом. Наши амбициозные планы расширения ассортимента мерча, одежды, техники и оборудования для игроков с объединением с FS Holding начали воплощаться в жизнь. FS Holding — наш давний партнер по дистрибуции в мире, в ассортименте которого большой перечень всего необходимого, что делает жизнь геймеров еще более насыщенной и комфортной: от специальных мышек до гарнитур, одежды с символикой и кресел. В состав FS Holding входит собственная ритейл-сеть FragStore, и объединение компаний дает возможность развития онлайн и офлайн ритейла в Украине и за ее пределами", — рассказал Юрий Лазебников, управляющий партнер холдинга TECHIIA и основатель WP Mеrchandise!.

"С помощью холдинга TECHIIA мы масштабируем теперь уже общий бизнес, выводя его на новый международный уровень. Это и полный цикл производства, и дистрибуция, и продажа игровой и киберспортивной атрибутики. Все, что связано с геймингом и киберспортом и дарит фанатам дополнительные эмоции от игр, команд и игроков — все это будет доступно как в наших магазинах FragStore, так и в магазинах наших партнеров", — добавил Юрий Антошкин, управляющий партнер и CEO FS Holding & WP Merchandise!.

СПРАВКА

Холдинг TECHIIA создан в конце 2018 года в результате объединения нескольких бизнес-направлений управляющих партнеров Юрия Лазебникова и Олега Крота. Холдинг объединил более 10 проектов и более 1000 экспертов. Основные проекты холдинга: WePlay Esports — киберспортивный медиахолдинг, WP Merchandise! — производство и дистрибуция мерча видеоигр и комиксов, Enestech — разработка программного обеспечения по управлению крупными парками компьютеров в игровых клубах, j:Mind.Systems — разработка программного обеспечения.