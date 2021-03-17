Потребрынки 1 час назад

"ТЕДИС Украина" обещает обжаловать в суде новый штраф АМКУ

В компании категорически не согласны с утверждением АМКУ

Фото: пресс-служба "Тедис Украина" Фото: пресс-служба "Тедис Украина"
Фото: пресс-служба "Тедис Украина"

Дистрибьюторская компания "Тедис Украина" считает последний штраф, наложенный на нее Антимонопольным комитетом, безосновательным и намерена обжаловать его в судебном порядке.

Об этот говорится в заявлении компании.

Кратко и по делу в Telegram

"Любые финансовые претензии со стороны государственного регулятора, а также обвинения компании в неисполнении других обязательств, согласно с решением № 551-р, в компании считают абсолютно безосновательными и будут обжалованы в судебном порядке", — сообщили в "Тедис Украина".

Читайте также:
"ТЕДИС Украина" перечислила в госбюджет 1,4 миллиарда гривен налогов за 2020 год

В компании подчеркнули, что в 2020 году "ТЕДИС Украина"  полностью оплатила штраф в размере 431 миллионов гривен, а также полностью выполнила все прочие обязательства, наложенные на нее решением АМКУ № 551-р.

Ранее в среду 17 марта, Антимонопольный комитет оштрафовал дистрибьюторскую компанию "Тедис Украина" на 274,23 миллионов гривен.

АМКУ мотивировало свой новый штраф тем, что по их данным "Тедис Украина" выполнила постановление комитета не в полном объеме.

"Поскольку ООО "Тедис Украина" не было добровольно исполнено решение № 551-р в полном объеме в установленные сроки, Комитет открыл дело по признакам совершения нарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 50 закона "О защите экономической конкуренции" в виде выполнения решения № 551- г не в полном объеме, доказал совершение ООО "Тедис Украина" нарушения и наложил штраф в размере 274,22 млн грн", — говорится в решении регулятора.

По данным АМКУ, ООО "Тедис Украина" совершило нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке дистрибуции сигарет в 2013-2015 гг., в результате чего госрегулятор 16 декабря 2016 года оштрафовал компанию на 431 млн грн. Комитет уточнил, что из общей суммы штрафа "Тедис Украина" уплатила 300 млн грн в 2017 году, а остаток — в 2020 году.

Помимо того АМКУ решением №551-р обязал ООО устранить причины возникновения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и ежемесячно отчитываться о ценах и объемах реализации сигарет в течение трех лет.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

17 тысяч гривен за вождение в нетрезвом виде. Новые штрафы вступили в силу (ИНФОГРАФИКА)
17 тысяч гривен за вождение в нетрезвом виде. Новые штрафы вступили в силу (ИНФОГРАФИКА)
ВАКС отклонил апелляцию на арест "нефтепродуктопровода Медведчука"
ВАКС отклонил апелляцию на арест "нефтепродуктопровода Медведчука"
Высший антикорсуд отказал НАБУ в продлении расследования "пленок судьи Вовка"
Высший антикорсуд отказал НАБУ в продлении расследования "пленок судьи Вовка"
Загрузка...
Новое видео
Почему завести второй бизнес — это как завести любовницу? — Андрей Федорив

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Жмака

  3. "Само понятие "рабочее место" должно исчезнуть", — Игорь Панивко, Konica Minolta

  4. Сьогодні Верховна Рада розгляне поступове підвищення акцизу на ТВЕНи

  5. В Польше ужесточают карантин по всей стране, обещают и полный локдаун

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...