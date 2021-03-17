"ТЕДИС Украина" обещает обжаловать в суде новый штраф АМКУ

Дистрибьюторская компания "Тедис Украина" считает последний штраф, наложенный на нее Антимонопольным комитетом, безосновательным и намерена обжаловать его в судебном порядке.

Об этот говорится в заявлении компании.

"Любые финансовые претензии со стороны государственного регулятора, а также обвинения компании в неисполнении других обязательств, согласно с решением № 551-р, в компании считают абсолютно безосновательными и будут обжалованы в судебном порядке", — сообщили в "Тедис Украина".

В компании подчеркнули, что в 2020 году "ТЕДИС Украина" полностью оплатила штраф в размере 431 миллионов гривен, а также полностью выполнила все прочие обязательства, наложенные на нее решением АМКУ № 551-р.

Ранее в среду 17 марта, Антимонопольный комитет оштрафовал дистрибьюторскую компанию "Тедис Украина" на 274,23 миллионов гривен.

АМКУ мотивировало свой новый штраф тем, что по их данным "Тедис Украина" выполнила постановление комитета не в полном объеме.

"Поскольку ООО "Тедис Украина" не было добровольно исполнено решение № 551-р в полном объеме в установленные сроки, Комитет открыл дело по признакам совершения нарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 50 закона "О защите экономической конкуренции" в виде выполнения решения № 551- г не в полном объеме, доказал совершение ООО "Тедис Украина" нарушения и наложил штраф в размере 274,22 млн грн", — говорится в решении регулятора.

По данным АМКУ, ООО "Тедис Украина" совершило нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке дистрибуции сигарет в 2013-2015 гг., в результате чего госрегулятор 16 декабря 2016 года оштрафовал компанию на 431 млн грн. Комитет уточнил, что из общей суммы штрафа "Тедис Украина" уплатила 300 млн грн в 2017 году, а остаток — в 2020 году.

Помимо того АМКУ решением №551-р обязал ООО устранить причины возникновения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и ежемесячно отчитываться о ценах и объемах реализации сигарет в течение трех лет.