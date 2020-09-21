ТЕДІС Україна приєдналась до всесвітньої акції World Cleanup Day з прибирання планети

В рамках проєкту з корпоративно-соціальної відповідальності "Зробимо Україну чистою" ТЕДІС Україна вже вісім років дбає про навколишнє середовище у всіх регіонах України.

У компанії визначили пріоритетні напрямки з корпоративно-соціальної відповідальності, які повністю відповідають Цілям в галузі сталого розвитку Організації Об‎'єднаних Націй, одна з яких — збереження екосистем суші.

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"Оскільки наша компанія представлена у 32 регіонах нашої країни, ми декілька разів на рік зі співробітниками влаштовуємо прибирання в парках, лісосмугах та на територіях поряд з нашими регіональними представництвами", — зазначив генеральний директор компанії ТЕДІС Україна Тарас Корніяченко.

За його словами, цього року понад 350 працівників компанії з 18 міст України приєдналися до акції World Cleanup Day.

В умовах всесвітньої пандемії працівники компанії були забезпечені усіма необхідними засобами індивідуального захисту (маски, рукавички, вологі серветки, антисептики).

Також працівники були проінструктовані про правила безпеки під час робіт по прибиранню на відкритому повітрі.

Нагадаємо, World Cleanup Day — це один з найбільших громадських рухів сучасності, який об‎'єднує 180 країн світу для чистоти планети. Акція об‎'єднала понад 20 мільйонів людей.

Цього дня волонтери та партнери по всьому світу знову зібралися разом, щоб позбавити нашу планету від сміття на узбережжях річок, у лісах та парках.