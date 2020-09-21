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ТЕДІС Україна приєдналась до всесвітньої акції World Cleanup Day з прибирання планети

У компанії визначили пріоритетні напрямки з корпоративно-соціальної відповідальності, які повністю відповідають Цілям в галузі сталого розвитку ООН, одна з яких — збереження екосистем суші

Фото: ТЕДІС Україна Фото: ТЕДІС Україна
Фото: ТЕДІС Україна

В рамках проєкту з корпоративно-соціальної відповідальності "Зробимо Україну чистою" ТЕДІС Україна вже вісім років дбає про навколишнє середовище у всіх регіонах України.

У компанії визначили пріоритетні напрямки з корпоративно-соціальної відповідальності, які повністю відповідають Цілям в галузі сталого розвитку Організації Об‎'єднаних Націй, одна з яких — збереження екосистем суші.

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"Оскільки наша компанія представлена у 32 регіонах нашої країни, ми декілька разів на рік зі співробітниками влаштовуємо прибирання в парках, лісосмугах та на територіях поряд з нашими регіональними представництвами", — зазначив генеральний директор компанії ТЕДІС Україна Тарас Корніяченко.

За його словами, цього року понад 350 працівників компанії з 18 міст України приєдналися до акції World Cleanup Day.

В умовах всесвітньої пандемії працівники компанії були забезпечені усіма необхідними засобами індивідуального захисту (маски, рукавички, вологі серветки, антисептики).

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Також працівники були проінструктовані про правила безпеки під час робіт по прибиранню на відкритому повітрі.

Нагадаємо, World Cleanup Day — це один з найбільших громадських рухів сучасності, який об‎'єднує 180 країн світу для чистоти планети. Акція об‎'єднала понад 20 мільйонів людей.

Цього дня волонтери та партнери по всьому світу знову зібралися разом, щоб позбавити нашу планету від сміття на узбережжях річок, у лісах та парках.

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