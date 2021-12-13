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Категория
Бизнес
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"Терминал в смартфоне": ПриватБанк и Visa запускают новый сервис для бизнеса

ПриватБанк, Visa, сервис для бизнеса
ПриватБанк запускает новый сервис для бизнеса. Фото: Depositphotos

Государственный ПриватБанк договорился с международной платежной системой Visa о запуске нового сервиса специально для бизнеса — "Терминал". Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

ПриватБанк и Visa презентуют новое решение "Терминал" 14 декабря. Его разработали на базе технологии Visa Tap to Phone.

В госбанке отмечают, что с новым сервисом предприниматели по всей Украине смогут принимать безналичные платежи на обычный Android-смартфон.

"Для малого и среднего бизнеса это возможность осуществлять безналичные платежи без дополнительного оборудования – только с помощью Android-смартфонов со встроенным модулем NFC", – сказано в анонсе ПриватБанка.

Напоминаем, что еще в сентябре этого года мобильный банк monobank запустил услугу эквайринга. Новая услуга предоставляет возможность: 

  • принимать платежи без терминалов, кассовой бумаги; 
  • осуществлять оплату с помощью QR-кода. 
  • тариф составляет 1,8% без арендных платежей и замены рулонов с чеками.

При этом такой QR-код можно нанести на кассу, на каждый товар, в онлайн и офлайн. 

Фото: Depositphotos