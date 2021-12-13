"Терминал в смартфоне": ПриватБанк и Visa запускают новый сервис для бизнеса

Государственный ПриватБанк договорился с международной платежной системой Visa о запуске нового сервиса специально для бизнеса — "Терминал". Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

ПриватБанк и Visa презентуют новое решение "Терминал" 14 декабря. Его разработали на базе технологии Visa Tap to Phone.

В госбанке отмечают, что с новым сервисом предприниматели по всей Украине смогут принимать безналичные платежи на обычный Android-смартфон.

"Для малого и среднего бизнеса это возможность осуществлять безналичные платежи без дополнительного оборудования – только с помощью Android-смартфонов со встроенным модулем NFC", – сказано в анонсе ПриватБанка.

Напоминаем, что еще в сентябре этого года мобильный банк monobank запустил услугу эквайринга. Новая услуга предоставляет возможность:

принимать платежи без терминалов, кассовой бумаги;

осуществлять оплату с помощью QR-кода.

тариф составляет 1,8% без арендных платежей и замены рулонов с чеками.

При этом такой QR-код можно нанести на кассу, на каждый товар, в онлайн и офлайн.

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