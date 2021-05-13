Terrasoft приглашает на LOW-CODE DAY

25 мая состоится LOW-CODE DAY — уникальное онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события: презентацию результатов глобального исследования low-code рынка, релиз новой версии Creatio 7.18 и обзор популярных решений для бизнеса с площадки Creatio Marketplace. Присоединяйтесь — регистрация уже открыта!

По оценкам авторитетных аналитических агентств мира, рынок low-code растет примерно на 40% ежегодно, и уже к 2024 году 75% крупных предприятий будут использовать как минимум 4 low-code инструмента. В рамках мероприятия участники узнают о состоянии рынка low-code в разных регионах и перспективах его развития, а также глубже познакомятся с технологиями Creatio, которые позволяют в разы ускорить адаптацию и внедрение корпоративного ПО.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА LOW-CODE: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИТОГОВ И ОБСУЖДЕНИЕ В КРУГУ ЭКСПЕРТОВ

На LOW-CODE DAY в прямом эфире будут представлены результаты глобального исследования low-code рынка, респондентами которого стали более 1000 участников — CEO и собственники бизнеса, CIO и лидеры по цифровой трансформации более чем из 90 стран. Гости познакомятся с актуальной информацией о распространении корпоративных low-code платформ, их роли в проектах цифровой трансформации, а также узнают о перспективах развития low-code рынка.

Также в программе мероприятия — панельная дискуссия, на которой спикеры обсудят полученные инсайты и вызовы, стоящие перед IT и бизнесом при построении быстрых и гибких low-code компаний, а также поделятся идеями для формирования конкурентной стратегии цифровизации и автоматизации бизнеса.

РЕЛИЗ 7.18: ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ ВЕРСИИ CREATIO

В рамках LOW-CODE DAY продуктовые лидеры Terrasoft представят новую версию low-code платформы и CRM-продуктов Creatio, которые предоставляют компаниям еще больше возможностей для ускорения процессов и быстрой трансформации с учетом актуальных потребностей бизнеса.

Участников ждет показ ключевых технологических новинок:

Low-code: полностью обновленный дизайнер страниц, использующий абсолютно новые технологии и подходы к построению пользовательских интерфейсов.

полностью обновленный дизайнер страниц, использующий абсолютно новые технологии и подходы к построению пользовательских интерфейсов. BPM: пользовательские инструменты для интеграции с SOAP-сервисами и расширенные возможности по управлению файлами в процессах.

пользовательские инструменты для интеграции с SOAP-сервисами и расширенные возможности по управлению файлами в процессах. CRM: новые элементы маркетинговых кампаний, функциональность drill-down в планировании, инструменты для быстрой обработки чатов и многое другое для управления продажами, маркетингом и сервисом.

новые элементы маркетинговых кампаний, функциональность drill-down в планировании, инструменты для быстрой обработки чатов и многое другое для управления продажами, маркетингом и сервисом. Financial services: интеллектуальный подбор оптимальных продуктов для клиентов (Next Best Offer) и новые возможности продуктового каталога.

MARKETPLACE-МИКС: ЗНАКОМСТВО С ГОТОВЫМИ РЕШЕНИЯМИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Партнеры Terrasoft в блиц-формате представят яркую подборку из 10+ наиболее востребованных продуктов с Creatio Marketplace, в числе которых готовые решения для управления контакт-центром, лояльностью, документооборотом, закупками, дополнения для эффективной работы с чат-ботами и другие инструменты для решения разнообразных бизнес-задач в разных индустриях. Лидеры компаний-разработчиков лично расскажут о собственных решениях, созданных с помощью low-code технологий Creatio, — только ключевые "фишки" из первых рук!

Ознакомиться с деталями и зарегистрироваться на LOW-CODE DAY можно на странице мероприятия.

25 мая, 11:00 — присоединяйтесь, вас ждет максимальная концентрация low-code на одной цифровой площадке!

ОРГАНИЗАТОР

Организатором LOW-CODE DAY выступает компания Terrasoft Ukraine — производитель ведущей low-code платформы Creatio для управления бизнес-процессами и CRM. Технологии Creatio помогают тысячам крупных и средних компаний по всему миру оптимизировать и ускорять процессы продаж, маркетинга, сервиса и операционные процессы организации. Миссия Terrasoft — помогать компаниям ускоряться. Подробнее: https://www.terrasoft.ua/