Топ-5 компаний, которым возместили больше всего НДС в апреле

04 мая 2017, 13:13
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ДМК, ГПЗКУ и "Кернел-Трейд" получили наибольший объем возмещения НДС в апреле

Топ-5 компаний, которым возместили больше всего НДС в апреле | Компании | Дело Увеличить картинку

Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское, Днепропетровская область), Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) и агрохолдинг "Кернел-Трейд" (Киев) получили наибольший объем возмещения НДС в апреле.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы.

Объем возмещения налога на добавленную стоимость в апреле составил 11,1 млрд гривен.

В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли: ДМК — 1,2 млрд гривен, ГПЗКУ — 882,5 млн гривен, "Кернел-Трейд" — 667,4 млн гривен, "Азовсталь" — 520,2 млн гривен и "Гленкор Агрикалчер Украина" — 472,4 млн гривен.

Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщикам Киева — 4,7 млрд гривен, Днепропетровской области — 2,6 млрд гривен, Запорожской области — 1,7 млрд гривен, Львовской области — 227,1 млн гривен и Харьковской области- 289,2 млн гривен.

Как сообщалось ранее, в мае 2014 года Госказначейство начало обнародовать данные о возмещении компаниям НДС.

По материалам: Українські Новини
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Теги: апк , ндс , возмещение ндс

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Топ-5 компаний, которым возместили больше всего НДС в апреле | Компании | Дело
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