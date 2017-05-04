Топ-5 компаний, которым возместили больше всего НДС в апреле

Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское, Днепропетровская область), Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) и агрохолдинг "Кернел-Трейд" (Киев) получили наибольший объем возмещения НДС в апреле.
Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы.
Объем возмещения налога на добавленную стоимость в апреле составил 11,1 млрд гривен.
В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли: ДМК — 1,2 млрд гривен, ГПЗКУ — 882,5 млн гривен, "Кернел-Трейд" — 667,4 млн гривен, "Азовсталь" — 520,2 млн гривен и "Гленкор Агрикалчер Украина" — 472,4 млн гривен.
Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщикам Киева — 4,7 млрд гривен, Днепропетровской области — 2,6 млрд гривен, Запорожской области — 1,7 млрд гривен, Львовской области — 227,1 млн гривен и Харьковской области- 289,2 млн гривен.
Как сообщалось ранее, в мае 2014 года Госказначейство начало обнародовать данные о возмещении компаниям НДС.