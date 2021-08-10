Транспортная компания SAT подтвердила сертификат качества ISO 9001:2015

Транспортная компания SAT во второй раз защитила международный сертификат качества системы менеджмента ISO 9001:2015.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Надзорная проверка, проведенная компанией "SGS Украина", подтвердила, что система менеджмента качества в компании SAT соответствует международным стандартам. В аудиторском отчете отмечается, что качество бизнес-процессов в компании получило наивысшую оценку и не получило ни одного принципиального замечания.

"Успешная защита сертификата означает, что SAT умеет держать планку качества логистических услуг. Наши клиенты получают гарантию качества и своевременности доставки грузов. Процессы внутри нашей компании эффективны, хоть и почти незаметны. Мы получили подтверждение, что окно для получения положительного опыта нашими клиентами увеличивается с каждой неделей", — отметила владелица SAT Светлана Мильгевская.

Читайте также: Зеленский подписал закон о штрафах за перегруз фур

SAT ввела систему менеджмента качества в сентябре 2020 года. Тогда же компания сертифицировала ее по стандарту ISO 9001:2015 в компании "SGS Украина".

Благодаря внедрению новой системы управления качеством SAT сократила расходы, ликвидировала перепроизводство и повысила эффективность внутренних процессов на 15% (количество неэффективных операций уменьшилось на 20%). Компания стала непрерывно повышать качество обработки обращений, предложений и жалоб клиентов.

СПРАВКА

SAT — украинская логистическая компания, специализирующаяся на транспортных услугах для крупных и средних игроков на рынке B2B. Основана в 2002 году. Специализируется на доставках грузов весом до 3 тонн. Сейчас в Украине работают более 150 отделений компании. SAN dходит в топ-5 крупнейших украинских транспортных компаний.

"SGS Украина" — филиал международной группы SGS со штабом в Женеве (Швейцария). SGS предоставляет услуги по экспертизе, испытаниям, сертификации и инспекциям производств и бизнеса. В группе работают более 93 тысяч человек в более чем 2600 офисах и лабораториях по всему миру.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!