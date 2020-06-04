Трезвый расчет: украинцы переходят на потребление некрепких спиртных напитков

Население Украины переходит на потребление некрепких спиртных напитков. Возрастает популярность виноградного вина, сидров и ликеров. Вместе с тем сокращается спрос на водку, по крайней мере, официально произведенную. Наши соотечественники активно приобщаются к новым алкогольным вкусам.

По данным аналитиков, за последние пять лет потребление вина среднестатистическим украинцем возросло более чем на 0,5 л в год. Этот тренд уже стал устойчивым, а 2019 год создал все предпосылки для ускорения тенденции. Дело в том, что по итогам прошлого года на внутреннем рынке виноградного вина оказалось на 40,4 млн л больше, чем годом ранее. Рыночное предложение астрономически возросло не только за счет традиционного увеличения импорта, но и благодаря катастрофическому падению экспорта украинского продукта. И если производители и экспортеры вина сетуют на убытки, понесенные в прошлом году из-за неурожая винограда, то импортеры считают прибыли и продолжают баловать потребителей иностранными вкусами.

Только за прошлый год в Украину было импортировано 45 млн л виноградных вин на $146,7 млн (в таможенных ценах). Это рекордный объем за последние пять лет, отмечают в УКАБ. Крупнейшими поставщиками тихого вина на украинский рынок стали Италия, Грузия, Испания, Молдова и Франция. 51% импорта в литраже поступило из Европы, констатирует Госстат. Прирост иностранного объема за год превысил 19%. И в основном эту прибавку обеспечили нам Италия, Испания и Франция, в общей сложности они увеличили отгрузку вина в Украину на 7,4 млн л. На фоне проблем в отечественном виноделии экспансия вышеназванных трех стран сродни тихой культурной революции на украинском винном рынке.

Импорт вина сейчас демонстрирует высокую динамику роста, поэтому особое внимание уделяется именно винному сегменту, отмечают в Bayadera Group. Основной объем импорта — итальянские, французские, испанские, чилийские и немецкие вина, уточняют в холдинге.

Украинский рынок сидра растет двухзначными темпами

Также существенно возросло в 2019 году потребление сидра в Украине. Его совокупное предложение увеличилось за год на 12 млн л, прирост превысил 22%. Причем сезон оказался удачным не только для импортеров этого напитка, но и для местных производителей. Выпуск отечественных сидров возрос на 7,7 млн л, импортные поставки — на 4,3 млн л (против показателей 2018 года).

Украинский рынок сидра растет двухзначными темпами, хотя он еще и небольшой, отмечает гендиректор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко. Быстрый рост этого рынка, по его мнению, обусловлен тем, что украинский потребитель становится более разборчивым и ищет новые интересные напитки и вкусы, следуя европейским трендам.

Активизировали поставки продукции на внутренний рынок также производители ликеров и слабоалкогольных напитков крепостью до 8,5%. Рыночное предложение в каждой из категорий возросло за 2019 год на 11,4 млн л. Ценителей легкого ароматного алкоголя в Украине с каждым годом становится все больше.

Среди молодых людей становится немодным употреблять крепкий алкоголь, они предпочитают качественное вино. Это тенденция ближайших 10-15 лет, считает президент УКАБ, гендиректор ИМК Алекс Лисситса.

В компании "Олимп" отмечают, что у молодежи пользуются популярностью экстравагантные алкогольные напитки, алкоголь с необычными цветом и вкусом. В марте 2020 года здесь представили новую линейку винных газированных напитков Caprizo с фруктовыми ароматами в дополнение к уже выпускаемым легким напиткам — сидру и вермутам (ликерному и десертному).

Среди молодых людей становится немодным употреблять крепкий алкоголь, они предпочитают качественное вино

Растут аппетиты и у любителей оригинального импортного пива в Украине. Спрос на него повышается уже несколько последних лет. Только за 2019 год поставки импортного солодового в нашу страну возросли на 9,6 млн л. И это при том, что предложение отечественных пивоваров огромное как по объему, так и по ассортименту. В среднем они варят 1,8 млрд л пива ежегодно. Основной импорт поступает в Украину из Германии, Мексики, Бельгии и Чехии. В 2019 году на эти страны пришелся 61% объема зарубежного солодового. А основной прирост импорта обеспечили не только Германия и Мексика, но также Латвия и Нидерландов.

"Увеличение спроса на импортное пиво связано с развитием рынка и ростом разнообразия импортной линейки, в которой каждый может найти пиво по душе. Только в 2019 году мы запустили несколько сортов американского пива Goose Island, а также английский эль Boddingtons Pub Ale, бельгийский эль Tripel Karmeliet и новое фруктовое пиво Hoegaarden Cranberry. Импортный сегмент продолжает стабильно расти. Но все же он не заменяет украинский продукт, который сохраняет большую долю на рынке", — поясняет маркетинг-директор компании "AB InBev Efes Украина" Анна Руденко и отмечает, что в планах компании дальнейшее расширение импортного сегмента пива в Украине.

Способствует росту продаж некрепкого алкоголя и маркетинговая активность производителей. Например, в AB InBev Efes одним из наиболее эффективных маркетинговых проектов 2019 года называют "Книгу легендарных вечеринок BUD" — хронику украинских вечеринок и рейвов начиная с 90-х годов и по сегодняшний день.

"Успешным был и перезапуск бренда "Белый Медведь", который мы построили на инсайте о дружбе, рассказав о возвращении этого бренда как старого друга, с которым потребитель давно не виделся, но хорошо его помнит, немного по нему скучает и ждет. Мы попали в настроение рынка, и бренд был очень положительно им воспринят, показав позитивную динамику роста", — отмечает Анна Руденко.

Рост популярности некрепкого, экстравагантного алкоголя происходит на фоне снижения потребления традиционного для украинцев крепкого напитка. Причем падает не только легальное производство водки, но и ее импорт (доля контрафакта предположительно неизменна). Производство, согласно официальной статистике, обвалилось до рекордных 109 млн л. Только за прошлый год оно сократилось на 15%, а за последние восемь лет упало в три раза.