Туристов отпугивают визовые ограничения и налоговое законодательство, — Billionaire casino

Казино Billionaire создало 150 новых официальных рабочих мест и уплатило около 90 млн грн в государственный бюджет, из которых 72 млн грн — за основную лицензию на ведение игорного бизнеса. Кроме того, компания заплатила 4,2 млн грн за лицензию на 4 стола с кольцом рулетки, 6,48 млн грн — за 12 столов без рулетки и около 10 млн грн — за лицензию на 50 слот-автоматов. Ежемесячные расходы на содержание казино составили около 7 млн грн. Официальные отчисления на зарплату персонала — около 1,5 млн грн.

Как сообщает пресс-служба компании, за первый неполный месяц работы казино получило доход менее 7 млн грн.

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"Заведение посетили около тысячи гостей. 60 процентов из них — иностранцы. Преимущественно из стран Ближнего Востока (Кувейт, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты), Узбекистана, Казахстана. Более 90% выигрышей гости получили со слот-автоматов, около 10% — играя в рулетку и за карточными столами", — сообщили директор казино Billionaire Юрий Пилипенко и директор казино по работе с клиентами Андрей Пархоменко.

По словам Пархоменко, желающих приехать в Украину и поиграть в казино гораздо больше, но этому мешают визовые ограничения с рядом стран. Еще один серьезный сдерживающий фактор — ставка 19,5%, которой в Украине облагается любой выигрыш в казино, независимо от его суммы.

"Даже если человек купит фишки и по какой-то причине не будет играть, при их возвращении удержат 19,5%-й налог: такая практика многих отпугивает", — возмущается Юрий Пилипенко и возлагает надежды на принятие изменений в Налоговый кодекс и введение понятия "минимального выигрыша", который подлежит налогообложению. "Принятие законопроекта №2713 позволит привлечь больше иностранных туристов, обеспечит дополнительные инвестиции не только в игорный бизнес, но и в смежные: гостиничный, ресторанный, туристический, создаст новые рабочие места", — подчеркивает Пилипенко.

По словам представителей "Billionaire casino", уже первый месяц работы показал, что легализация игорного бизнеса способна существенно пополнить государственный бюджет за счет налогов. А сумму налогов, оплаты за лицензии и других поступлений от одного крупного казино они сравнивают с месячным бюджетом небольшого украинского города.

Кроме усовершенствования налогового законодательства об игорном бизнесе, легальные казино также ждут от государства более решительных действий в борьбе с теневыми игорными заведениями, которые портят репутацию отрасли и не платят налоги.

В то же время топ-менеджеры казино подчеркнули, что даже в существующих законодательных условиях планируется открытие второго заведения в Киеве. Уже в начале июля запланировано открытие подобного казино в столичном Mercure Kyiv Congress Hotel.

Казино премиум-сегмента Billionaire было открыто в мае 2021 года в отеле InterContinental Kyiv. Заведение площадью 500 кв. м. "Billionaire casino" — единственное казино в Украине с украинскими инвестициями (владелец — гражданин Украины). Интересно, что в "Billionaire casino" можно поиграть в NovoPocker, которого нет ни в одном казино Европы и Восточной Азии. Кроме "Billionaire" эта игра представлена только на Кипре.

В июле 2020 года Верховная Рада приняла закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д). В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории отелей категории "пять звезд" в Киеве. Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещения казино разрешено на территории зданий, где расположены отели категории "четыре и пять звезд". В сентябре прошлого года Кабинет министров создал Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.