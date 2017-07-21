У служебных лиц "Мотор Сичи" провели обыски

Правоохранители провели обыски на объектах и по месту жительства сотрудников "Мотор Сичи", подозреваемых в растрате 350 млн грн. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины по оперативному сопровождению Департамента защиты экономики НП выявлена ​​преступная схема растраты средств ОАО "Мотор Сич" с последующим их присвоением", — написала она в Facebook.

Как установило следствие, в течение 2013-2016 годов служебные лица ОАО "Мотор Сич" приобрели "мусорные" ценные бумаги, перечислив более 350 млн грн на счета ряда предприятий с признаками фиктивности. Далее эти средства обналичивались через банковские учреждения.

На данный момент завершено проведение обысков на основных объектах и ​​по месту жительства ключевых фигурантов противоправной схемы. Изъяли $500 тыс. и значительный объем антикварных ценностей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, "Мотор Сич" оплатил приобретение двух Mitsubishi Outlander PHEV для полиции Запорожской области.

СПРАВКА

ПАО "Мотор Сич" — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.

Почетным президентом ПАО "Мотор Сич" является народный депутат (группа "Воля народа") Вячеслав Богуслаев. Он задекларировал за 2016 год уменьшение размера принадлежащего ему пакета акций "Мотор Сичи" с 15,8% до 1%.