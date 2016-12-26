Украина экспортирует улиток в 7 раз больше, чем сала

За последние три года Украина нарастила объемы экспорта улиток. В 2013 году украинские производители экспортировали 3 тонны моллюсков, в 2014 — 58 тонн, в 2015 — 260 тонн, а за первые 10 месяцев текущего года экспортировано 347 тонн. Для сравнения, за 10 месяцев этого года за границу была поставлена только 51 тонна украинского сала, а баранины — 9 тонн. Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Украинских моллюсков покупают пока только две страны — Румыния (25%) и Литва (75%). Их доля может меняться на противоположную из-за небольших экспортных объемов. Например, в прошлом году тенденции были противоположны: в Румынию мы поставили 3/4 объема, а в Литву — 1/4.

Отечественные улитки завозятся как сырье, стоимость которого в 5 раз меньше готовых продуктов. Средняя цена килограмма продукции составляет $1. В указанные страны продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем $6,5 за кг из Румынии и $5,5 за кг из Литвы.

Конечными странами-потребителями наших моллюсков в основном являются Франция, Венгрия, Италия и Польша.

Наши соседи из Беларуси, наоборот, большинство выращенных моллюсков отправляют сразу конечному потребителю во Францию, Венгрию и Чехию. Лишь небольшую часть экспортируют в Литву и Румынию. Средняя цена за 1 кг белорусской экспортной улитки составляет $3,5.