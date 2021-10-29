  • Главная
  • Бизнес
1 час назад

Украина на 84,5% сократила экспорт баранины и козлятины

Главными покупателями украинской баранины или козлятины являются ОАЭ, Турция и Оман

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

С января по сентябрь включительно Украина отгрузила на экспорт 29,2 тонны баранины или козлятины, что на 84,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины. По данным ГТСУ, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года в денежном эквиваленте экспорт за девять месяцев сократился на 74% и составил $170,3 тысячи.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Главными покупателями украинской баранины или козлятины в течение этого периода были ОАЭ ($139,3 тысячи), Турция ($10,7 тысячи) и Оман ($8,1 тысячи).

В то же время за восемь месяцев текущего года импорт баранины и козлятины, поступающий в Украину только из Новой Зеландии, держится на отметке 15,5 тонны, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. За последние три месяца новых поставок не было.

Читайте также:
Экспорт украинской баранины и козлятины вырос в 4 раза

В денежном эквиваленте импорт на 11% меньше по сравнению с показателем за три квартала 2020 года ($224,9 тысячи).

Как ранее заявил председатель Ассоциации овцеводов Василий Стефурак, Украина имеет огромный потенциал на рынке баранины, так как спрос на эту продукцию в мире закрыт на 40%. 

Это во многом связано с тем, что Казахстан в прошлом году из-за засухи недогрузил в Катар более 100 тысяч голов, а Грузия на четыре года вперед продала всех своих баранов.

Кроме этого, серьезные проблемы на этом рынке есть в Австралии, где выгорели в пожарах пастбища, а на восстановление пустынных земель уйдет много времени.

Напомним, в начале сентября 2019 года в Херсонской областной государственной администрации создали рабочую группу, которая будет заниматься возрождением в регионе овцеводства.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинские АЗС взвинтили цены на топливо за неделю на 70-75 копеек
Украинские АЗС взвинтили цены на топливо за неделю на 70-75 копеек
Изменения в ПДД: в Украине появятся новые дорожные знаки
Изменения в ПДД: в Украине появятся новые дорожные знаки
В ночь на 31 октября Украина переходит на зимнее время
В ночь на 31 октября Украина переходит на зимнее время
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Газовый кризис: конкурент "Газпрома" придет на выручку Европе

  3. Facebook официально сменила название

  4. В Украине теперь можно купить акции Google и Coca-Cola: как это сделать простому украинцу

  5. Глава Минэнерго Галущенко обсудил с игроками рынка, как избежать энергокризиса — СМИ

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...