Украина на 84,5% сократила экспорт баранины и козлятины

С января по сентябрь включительно Украина отгрузила на экспорт 29,2 тонны баранины или козлятины, что на 84,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины. По данным ГТСУ, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года в денежном эквиваленте экспорт за девять месяцев сократился на 74% и составил $170,3 тысячи.

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Главными покупателями украинской баранины или козлятины в течение этого периода были ОАЭ ($139,3 тысячи), Турция ($10,7 тысячи) и Оман ($8,1 тысячи).

В то же время за восемь месяцев текущего года импорт баранины и козлятины, поступающий в Украину только из Новой Зеландии, держится на отметке 15,5 тонны, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. За последние три месяца новых поставок не было.

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В денежном эквиваленте импорт на 11% меньше по сравнению с показателем за три квартала 2020 года ($224,9 тысячи).

Как ранее заявил председатель Ассоциации овцеводов Василий Стефурак, Украина имеет огромный потенциал на рынке баранины, так как спрос на эту продукцию в мире закрыт на 40%.

Это во многом связано с тем, что Казахстан в прошлом году из-за засухи недогрузил в Катар более 100 тысяч голов, а Грузия на четыре года вперед продала всех своих баранов.

Кроме этого, серьезные проблемы на этом рынке есть в Австралии, где выгорели в пожарах пастбища, а на восстановление пустынных земель уйдет много времени.

Напомним, в начале сентября 2019 года в Херсонской областной государственной администрации создали рабочую группу, которая будет заниматься возрождением в регионе овцеводства.