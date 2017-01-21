Украина в 2016 году увеличила экспорт специй на треть

Украина в 2016 году увеличила экспорт специй в денежном выражении на 31,3%. По данным таможенной службы за указанный период на внешние рынки было продано специй на $10,05 млн. В 2015 году продажи составили $6,9 млн.

Отметим, что больше всего Украина поставила семян аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра и ягод можжевельника. В деньгах экспорт специй вырос с $5,2 млн 2015 года до $8,8 млн 2016 года.

Основной страной-покупателем указанных специй стала Индия, за прошлый год в эту страну было отгружено продукции на $2,35 млн. На втором месте находится Шри-Ланка с поставками на $1,5 млн. Замыкает тройку лидеров Германия, которая купила у Украины специй на $838 тыс.

Что касается импорта, то за 2015 год в Украину завезли специй на $25,3 млн, что на 8,3% больше чем годом ранее. В прошедшем году значительно вырос импорт молотого перца (с $16,5 млн 2015 года до $17,4 млн 2016 года). Основным поставщиком перца в 2016 году остался Вьетнам ($11,29 млн, что составляет 65% от общего импорта перца).

В 1,6 раз увеличились поставки в Украину семян аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра и ягод можжевельника. Если в 2015 году было завезено продукции на $496 тыс., то в 2016 году на $803 тыс. Египет и в 2016 году стал основным поставщиком этих специй ($433 тыс.)

Увеличился импорт имбиря, шафрана, тимьяна, лаврового листа, карри. Суммарно этих специй было импортировано в Украину на $5,95 млн. В 2015 году их поставки составляли на $4,8 млн. Основным импортером в прошлом году стал Китай. Импорт из этой страны достиг $2,3 млн.