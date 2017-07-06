Украина в разы нарастила экспорт мяса

06 июля 2017, 18:30
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Украина в первом полугодии 2017 года увеличила экспорт мяса птицы на 38,5%, а поставки свинины выросли в 2,7 раза

Украина в разы нарастила экспорт мяса | АПК | Дело Увеличить картинку

Украина по итогам января-июня 2017 года экспортировала 147,42 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, что на 38,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщила Государственная фискальная служба.

По ее данным, в денежном выражении экспорт этой продукции возрос в 1,5 раза — до $195,67 млн.

Импорт мяса птицы и субпродуктов за январь-июнь увеличился на 43% — до 46,46 тыс. тонн, в денежном эквиваленте — почти в 1,4 раза, до $18,24 млн.

По информации ГФС, экспорт свинины за шесть месяцев 2017 года вырос в 2,7 раза по сравнению с соответствующим периодом 2016 года — до 3,576 тыс. тонн. Этой продукции было поставлено на сумму $7,47 млн против $1,96 млн за январь-июнь 2016 года.

"Кроме торговли свининой и живими свиньями, валютная выручка поступает за счет экспорта свиных субпродуктов, поэтому общий" приток "валюты от экспорта продукции свиноводства еще больше. Основным драйвером есть спрос со стороны Грузии, которая остается основным рынком сбыта свинины и единственным покупателем живца", — комментируют в Ассоциации свиноводов Украины.

Импорт свинины в Украину за этот период сократился в 2,3 раза — до 925 тонн. В страну этого вида мяса было ввезено на сумму $1,643 млн, что в 1,9 раза меньше, чем в январе-июне 2016 года.

Как сообщалось со ссылкой на таможенные данные ГФС, Украина в 2016 году сократила поставки свинины на внешние рынки в 8,6 раза — до 3,16 тыс. тонн, импорт этой продукции упал на 23,2% — до 2,84 тыс. тонн. Экспорт мяса птицы и субпродуктов в 2016 году увеличился на 48,9% — до 240,16 тыс. тонн. Импорт этой продукции вырос на 36% по сравнению с 2015 годом — до 83,3 тыс. тонн по сравнению с 2015 годом

По материалам: Интерфакс-Украина, "Дело"
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Теги: свиноводство , мясо , курятина , экспорт

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Украина в разы нарастила экспорт мяса | АПК | Дело
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