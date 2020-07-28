Украина заняла 2 место в рейтинге европейских стран по уровню падения цен на бензин

Украина заняла второе место в Европе по уровню снижения цен на бензин. Такие данные приводит компания Pikodi, которая проследила изменение стоимости бензина в мире и подсчитала, сколько литров бензина могут позволить себе украинцы в 2020 году.

Как отмечают аналитики, из 42 стран Европы в 39 цена на бензин в первом полугодии 2020 года в среднем была ниже, чем в 2019 году.

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Самое большое падение цен было зафиксировано в Боснии и Герцеговине (−17,8 %), Украине (−15,4 %) и Румынии (−14 %).

В Польше также было отмечено снижение цены на топливо на −10,2 %. В Литве на −7,5 %, а в Молдове на −7,4 %.

Тем временем в России стоимость бензина выросла на 0,8 %, а на Мальте на 3,5 %. Однако самое большое подорожание зафиксировано в Беларуси — +12,4 % от прошлого года.

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Среди стран Европы самая низкая средняя цена за литр бензина зафиксирована в России — там стоимость литра топлива в среднем равняется 0,63 $. В Украине литр бензина немного дороже — 0,92 $. Самое дорогое топливо в Нидерландах — 1,74 $.

Среднюю стоимость бензина в первом полугодии 2020 года мы сопоставили со средней оплатой труда. В лидерах рейтинга оказались Швейцария и Люксембург — жители этих государств могут на среднестатистическую зарплату купить 3795 и 3320 литров топлива соответственно.

"В Германии также могут похвастаться соотношением оплаты труда к стоимости топлива — 1 938 литров. В Литве же и Польше этот показатель почти идентичен. Средняя зарплата в этих странах позволяет купить 836 и 832 литра бензина.

Несмотря на то, что стоимость 1 литра топлива в Украине одна из самых низких, среднестатистическая оплата труда окупает лишь 345 литров бензина (41 место рейтинга). Но стоит отметить, что это количество на 34 % больше, чем в 2019 году.

Самое последнее место в рейтинге занимает Албания и 239 литров топлива", — отмечают в компании.

Напомним, в начале июля в Украине цены на бензин и дизтопливо демонтрировали рост — сети АЗС WOG и Glusco за 3–6 июля 2020 года, повысили цены на 40–50 копеек за литр.