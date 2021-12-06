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Бизнес
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Украинцы гораздо чаще покупают лекарства в аптеках, чем онлайн, – исследование «Дарницы»

Украинцы гораздо чаще покупают лекарства в аптеках, чем онлайн, – исследование «Дарницы»

Около 83% украинцев предпочитают самостоятельно ходить в аптеку для приобретения лекарственных средств, и только 15% заказывают лекарства с доставкой. Об этом свидетельствуют результаты опроса Gradus Research, проведенного по заказу фармацевтической компании «Дарница».

В рамках исследования опросили 1500 граждан всех возрастов. Показательно, что 61% опрошенных из тех, кто ходит в аптеки, время от времени пользуются услугой предварительного бронирования препаратов.

Фото 2 — Украинцы гораздо чаще покупают лекарства в аптеках, чем онлайн, – исследование «Дарницы»

«Основными барьерами для заказа лекарственных препаратов через интернет с доставкой на дом является нежелание платить за доставку лекарств (46%) и отсутствие потребности в доставке из аптеки из-за ее близости (38%)», – сообщают в компании.

Фото 3 — Украинцы гораздо чаще покупают лекарства в аптеках, чем онлайн, – исследование «Дарницы»

Среди преимуществ интернет-заказов опрошенные называли возможность получить необходимые лекарства, не выходя из дома, особенно во время болезни, и сделать заказ независимо от времени суток.

Фото 4 — Украинцы гораздо чаще покупают лекарства в аптеках, чем онлайн, – исследование «Дарницы»

А услуга бронирования в свою очередь не пользуется широкой популярностью из-за таких факторов, как постоянное наличие необходимых препаратов на полках аптек, а также привычки ходить в аптеки самостоятельно и общаться с фармацевтами. Но назвали в бронировании и преимущества, в первую очередь, экономические. 65% граждан, пользующихся этой услугой, ценят возможность сравнить цены разных аптек, а 70% – возможность получить скидку за предварительный заказ.

Сравнение цен на лекарства перед их приобретением, исходя из данных Gradus Research, вообще является очень распространенным трендом.

«83% покупателей лекарственных препаратов обычно сравнивают цены на лекарства перед покупкой, – отмечает «Дарница». – Просмотр цен на специализированных интернет-сайтах (72%) является основным способом такого сравнения». 

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году.  С 1998 года – лидер в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении.  Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому.  Портфолио компании включает в себя 210 брендов лекарственных средств.  На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP.  Продукция «Дарницы» экспортируется в 16 стран мира.  Бенефициары компании – семья Загорий. 