Украинские аграрии требуют отменить акциз на смазочные материалы

Представители Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) обратились к Президенту Украины, министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства и председателю комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики относительно отмены акциза на базовые и индустриальные масла под кодом УКТВЭД 27 10 19 99 00, и его исключения из подпункта 215.3. 4 Налогового кодекса Украины.

Как сообщает пресс-служба УКАБ, из-за вступления в силу норм Закон Украины 466-ІХ под акциз подпадают базовые и индустриальные масла. Принятые нормы по таким категориям товаров ввели почти максимальную ставку акциза в размере 213,5 евро за 1 тысячу литров при импорте указанной продукции.

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В организации отмечают, что под кодом УКТВЭД 27 10 19 99 00 в Украину ввозится 90% базовых масел, которые являются сырьем для наших перерабатывающих заводов и индустриальных масел.

"Обложение указанным акцизом в 213,5 евро приведет к удорожанию стоимости тонны продукции на 47%, что существенно повлияет на большинство отраслей украинской промышленности, автомобильной, железнодорожной и других отраслей отечественной экономики, и автоматически повлияет на рядовых граждан, которые являются потребителем продукции украинского производителя. Это также прямо повлияет и на сельское хозяйство, ведь приведет к росту расходов аграриев на масла и смазки, как минимум на 577 млн ​​грн ежегодно", — говорится в обращении.

В УКАБ заявляют, что принятые правки к этому закону относительно обложения акцизом сырья для перерабатывающих украинских заводов автоматически накладывают массу требований для работы с этими маслами, без выполнения которых предприятия не имеют права ни хранить, ни покупать, ни переделывать, ни продавать продукты, изготовленные на основе базовых масел, а нарушение этих норм предусматривает штрафные санкции минимум от 200 тысяч грн и больше.

Таким образом, предприятия, как отмечают аграрии, обязаны выполнить следующие условия:

– сделать и оформить акцизный склад в соответствии с требованиями законодательства, в частности, предусматривает установление счетчиков и другого оборудования;

– получить статус плательщика акциза;

– получить лицензию на производство, транспортировку, хранение и реализацию акцизных товаров.

Аграрии также заявляют, что изменения в Закон прописаны таким образом, что при ввозе на таможенную территорию сырья для индустриальных масел или базовых масел, груз будет проходить лабораторные испытания для подтверждения, что масла не является дизельным топливом.

По утверждению сельхозпроизводителей, это уже создало дополнительные коррупционные риски и неизбежно приведет к простоям масел на границе и, как следствие, к убыткам поставщиков.

"Вышеупомянутое уже негативно повлияло на украинскую экономику — с 23 мая крупнейший в Украине производитель масел и смазочных материалов "Азмол Бритиш Петрокемикалс", который за последние два года возродил производство, вложил колоссальные средства в модернизацию оборудования и начал активно завоевывать не только украинский, но и международный рынки, остановил выпуск продукции из-за изменений в ЗУ 466-ІХ", — подчеркнул генеральный директор УКАБ Роман Сластен.

"Учитывая вышесказанное, УКАБ обращается к властям с просьбой не допустить коллапса в экономике государства и способствовать внесению необходимых технических правок отмены акциза на базовые и индустриальные масло под кодом УКТВЭД 27 10 19 99 00, путем исключения из подпункта 215.3.4 Налогового кодекса Украины, и помочь в коммуникации с Государственной таможенной службой и Государственной налоговой службой для получения официальных разъяснений и рекомендаций", — заявили в организации.

Напомним, в конце мая зданиями Кабмина и центрального офиса АО "Укрзализныця" состоялась акция протеста, участники которой требовали заморозить аукционы железнодорожников по закупке масел и смазочных материалов.