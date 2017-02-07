Украинские ученые вывели красный и синий сорт картошки

07 февраля 2017, 18:50
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Ученые из Института картофелеводства вывели два новых цветных сорта картофеля

Украинские ученые вывели красный и синий сорт картошки | АПК | Дело Увеличить картинку

Украинский Институт картофелеводства создал два сорта с красочной расцветкой мякоти клубней: Солоха — с синей мякотью и Хортица — с красной. Передает Agronews.org со ссылкой на AgroTimes.

Как отмечают ученые Института, картофель с красной, синей и фиолетовой мякотью содержит в 6-7 раз больше антиоксидантов в отличии от привычного картофеля. Его больше, чем в моркови, луке и белом перце.

Клубни, богатые на пигмент антоциан, сохраняют цвет даже после тепловой обработки: их можно жарить, использовать для приготовления пюре и других блюд. Именно антоцианы обеспечивают интенсивный фиолетовый цвет баклажана, темного винограда, ежевики и черники. Пигмент, как считается, является сильным антиоксидантом и оздоравливает кровеносную систему.

Блюда из цветного картофеля готовят так же, как и из картофеля с белым, кремовым или желтым мякишем.

Во многих странах натурально окрашенный картофель пользуется высоким спросом в ресторанах, а также у огородников — любителей экзотики. В США картофелеперерабатывающие заводы уже производят продукты из цветного картофеля: салаты и цветные чипсы. Наиболее популярные сорта — Congo, Blaue Hindelbank, All Blue, Red Pearl, Purple Peruvian, Alaska Sweetheart, Cranberry Red. К тому же некоторые цветные сорта можно есть сырыми.

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Теги: наука , овощи , украина

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Украинские ученые вывели красный и синий сорт картошки | АПК | Дело
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