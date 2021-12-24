Украинский бизнес готовит себе сотрудников со студенческой скамьи: пять компаний, которые используют дуальное образование

О том, что украинское образование не всегда соответствует требованиям рынка труда, говорят давно и много. Материальная база многих вузов и профтехучилищ устарела, уровень их выпускников работодателей часто не устраивает, а бизнес страдает от нехватки квалифицированных кадров. В итоге целые отрасли украинской экономики оказываются неконкурентоспособными.

Помочь в решении проблемы может дуальное образование, при котором студент учится одновременно и на парах, и на производстве. Корреспондент Delo.ua Илья Требор рассказывает о преимуществах такого подхода и бизнесе, который его активно использует.

Такой инструмент подготовки кадров, как дуальное образование, существует более чем в пятидесяти странах, а в Украине он появился в 2018-м — тогда Кабинет министров утвердил Концепцию дуального образования, над которой работал два с половиной года. Внедрять ее планировали в три этапа.

Первый — подготовка всей нормативно-правовой базы. Второй — разработка вариантов дуального образования и запуск пилотных проектов в 2019-2020 годах. Наконец, на третьем этапе, который продлится до 2023 года, правительство будет создавать целые кластеры дуального образования на базе учебных заведений и предприятий. Изначально планировалось, что Украина полноценно внедрит эту форму обучения минимум через пять лет после появления Концепции. Но в 2021 году министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что уже открыто 49 учебно-практических центров, а в общей сложности по такой форме учатся 12 тысяч человек в 217 образовательных учреждениях.

Участники программы входят в штат компании, проходят международную инженерную аттестацию и автоматически получают все преимущества сотрудника "Прогресстех-Украина", основанной американским провайдером интеллектуальных сервисов PT-Americas. Максим Гладский руководитель HR-департамента компании "Прогресстех-Украина"

Компания "Прогресстех-Украина" разрабатывает инженерные и IT-решения для высокотехнологичных секторов экономики, являясь крупнейшим в Восточной Европе поставщиком услуг для Boeing. Руководитель HR-департамента компании "Прогресстех-Украина" Максим Гладский отмечает, что они совместно с КПИ им. Игоря Сикорского запустили программу дуального образования еще в 2017-м. Это был первый в Украине проект партнерства крупной инжиниринговой компании и государственного учебного заведения. Он отмечает, что главное преимущество проекта в том, что студенты магистратуры объединяют обучение с работой.

"Они получают практический опыт в реальных авиационных программах основного заказчика компании — корпорации Boeing. При этом участники программы входят в штат компании, проходят международную инженерную аттестацию и автоматически получают все преимущества сотрудника "Прогресстех-Украина", основанной американским провайдером интеллектуальных сервисов PT-Americas", — говорит Гладский.

Представитель компании рассказывает, что за два года работы их программа дуального образования получила сертификат Европейской сети аккредитации инженерного образования в соответствии с европейскими стандартами EUR-ACE. За четыре года "Прогресстех-Украина" воспитала больше полусотни специалистов, которые остались работать в компании. Расширилась за это время и география: теперь предложением могут воспользоваться не только учащиеся КПИ, но также студенты с дипломами бакалавров ХАИ, НАУ, ХПИ и других вузов.

Другой яркий пример сотрудничества частного сектора и государства — международная компания Ciklum, которая занимается разработкой программного обеспечения и аутсорсингом IT-услуг. В ней работают больше 3500 человек, и здесь уверены: у дуального образования есть все шансы стать следующим витком развития образования в Украине, а также новой синергией бизнеса и академической среды. Более того, развитие дуальных программ является важной частью долгосрочной стратегии компании по инвестициям в украинскую систему образования и развитию отечественного STEM-потенциала.

В Ciklum мы видим растущий спрос на наши образовательные программы различных технических направлений в рамках Ciklum Academy. Анастасия Карнидал лидер направления Сiklum Academy

"Хотя нынешний спрос на таланты повышает важность и более коротких инициатив. В Ciklum мы видим растущий спрос на наши образовательные программы различных технических направлений в рамках Ciklum Academy. И подаются на них не только студенты 3-4 курсов, но и свитчеры из различных сфер. Яркий пример — 49-летняя выпускница нашей Hybris-академии, которая после карьеры в биологии, экономике и дизайне присоединилась к нашей команде", — приводит пример старший специалист по обучению и развитию компании, лидер направления Сiklum Academy Анастасия Карнидал.

Процесс отбора в академию одинаков для всех, а в этом году уже зарекомендовали себя программы Ciklum Academies по фронтенд-разработке (в частности, JavaScript), DevOps, Robotic Process Automation, а также мануальному и автоматизированному тестированию. В следующем году Ciklum планирует расширить сотрудничество с ведущими профильными вузами.

Впрочем, дуальное образование используют не только для инженерных направлений. Одна из крупнейших мировых консалтинговых компаний EY( Ernst & Young) в Украине также помогает украинским вузам готовить специалистов. На их совместной с КНУ им. Тараса Шевченко программе "Бизнес-консалтинг", например, учится пять студентов. Они уже трудоустроены в три отдела: аудит, консалтинг и налогово-юридический отдел. И как раз сейчас заканчивается первый семестр программы, включающий не только актуальные предметы, но и курсы "Финансы для нефинансовых менеджеров" и "Управление изменениями" от экспертов EY, а также преподавателей КНУ.

"Студенты уже работают у нас на позиции интернов. Они привлечены к реальным проектам и включены в проектные команды. У каждого участника программы есть наставник со стороны EY. Его задача — помочь студенту понять свои сильные и слабые стороны, направить его в профессиональном развитии; помочь определиться с дальнейшим карьерным вектором. Представители EY и КНУ находятся в постоянном контакте, поддерживая его на онлайн- и офлайн-встречах. Наши сотрудники общаются со студентами-участниками программы, помогают им адаптироваться и выстраивать отношения со своими коллегами", — говорит специалист по развитию бренда работодателя EY в Украине Евгения Костицына.

При этом в компании отмечают: рекрутмент талантов со студенческой скамьи они используют с первой половины прошлого века. Такой подход объясняют спецификой деятельности компании и уникальностью методик ее работы. Этому в высшей школе не учат. Костицына отмечает, что для непрерывного притока в компанию молодых талантов EY укрепляет отношения с лучшими вузами Украины.

У каждого участника программы есть наставник со стороны EY. Его задача – помочь студенту понять свои сильные и слабые стороны, направить его в профессиональном развитии; помочь определиться с дальнейшим карьерным вектором. Евгения Костицына специалист по развитию бренда работодателя EY в Украине

"Бизнес часто сталкивается с тем, что навыки выпускников не всегда соответствуют ожиданиям. Потенциальным сотрудникам не хватает практических умений, и именно эту задачу призваны решить программы дуального образования. По окончании программы компания получает готового специалиста с профильным образованием и опытом работы по специальности. А еще он уже знаком с корпоративной культурой и бизнес-процессами компании", — добавляет представитель EY.

Подразделения компании ЕРАМ есть, как минимум, в сорока странах мира. Ее украинский филиал дуальное образование, в классическом понимании этого термина, пока не применяет. Но уже много лет всячески поддерживает эту идею, внедряя принципы неформального образования в рамках собственной инициативы ЕРАМ University и сотрудничая с вузами — сегодня можно говорить о более чем тридцати вузах-образовательных партнерах. На стороне университетов студенты получают фундаментальную базу, а на стороне компании — возможность адаптировать теоретические знания и работать с технологиями на практике.

Сегодня компетентный Delivery Manager в 24 года, вовлеченный в международный проект с большой зоной ответственности, становится нормой, а не исключением. Как раз в этом и есть преимущество неформального образования. Денис Гринев руководитель образовательных программ ЕРАМ University

Руководитель образовательных программ ЕРАМ University Денис Гринев объясняет, что для студентов такой опыт — возможность проверить себя в реальных условиях, узнать о нюансах работы в команде, познакомиться с проектами, требованиями клиента и качествами, которыми должен обладать современный профессионал. Для вузов это возможность модернизировать учебные программы под требования бизнеса. Наконец, для компании это возможность получить хорошо подготовленного специалиста, на обучение и адаптацию которого не придется тратить дополнительное время.

"Примерно 60% участников наших обучающих программ — студенты. Часть из них после окончания ЕРАМ University получает предложение сотрудничества в ЕРАМ или же в других IT-компаниях. Примеров, когда за короткий период они становятся инженерами уровня senior, а затем архитекторами или менеджерами, немало. Это довольно обычный путь для многих профессиональных выпускников ЕРАМ University. Сегодня компетентный Delivery Manager в 24 года, вовлеченный в международный проект с большой зоной ответственности, становится нормой, а не исключением. Как раз в этом и есть преимущество неформального образования", — говорит Гринев.

Поддерживают тренд и в ДТЭК Сети, где внедрение дуального образования началось в 2018 году. К весне 2019-го компания заключила три сторонних договора. В новую волну 2021 года ДТЭК Сети привлекли студентов энергетических специальностей из 23 украинских вузов.

"Дуальщики оформляются в производственные подразделения с учетом специализации на определенное рабочее место. Больше 90% после прохождения специального обучения становятся эффективными, работают в подразделениях под руководством закрепленного наставника. Он проводит обучение по программе теоретического и практического обучения на производстве", — отмечает руководитель департамента по управлению персоналом ДТЭК Сети Наталья Береза.

Кадровый голод — актуальная проблема для украинского бизнеса. Разговоры о нехватке технических специалистов не прекращаются, и бизнес, понимая непростую ситуацию, активно помогает в подготовке квалифицированных сотрудников. Но зачастую обучением студента дело не ограничивается, и компании создают под него рабочее место, предоставляя возможность развиваться дальше. В такой ситуации речь идет даже не о win-win стратегии. Она становится ситуацией win-win-win, когда пользу от дуального образования получают и сами предприятия, и студенты, и государство.

Дуальщики оформляются в производственные подразделения с учетом специализации на определенное рабочее место. Больше 90% после прохождения специального обучения становятся эффективными. Наталья Береза руководитель департамента по управлению персоналом ДТЭК

Она приводит пример выпускника Национального университета пищевых технологий Тараса Нерода, который выпустился в 2020 году. После окончания вуза молодого человека приняли на должность электромонтера по эксплуатации распределительных сетей, а вскоре оперативно перевели на должность мастера подразделения по ремонту и эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.