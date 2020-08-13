Бизнес 10 минут назад

Украинский медицинский стартап для выхода на польский рынок привлек $6 млн

Основную часть инвестиций компания привлекла от Horizon Capital

Фото: Facebook/Liki24 Фото: Facebook/Liki24
Фото: Facebook/Liki24

Украинская платформа для поиска и доставки лекарств Liki24 привлекла 5 млн долларов от Horizon Capital и существующих инвесторов.

Как сообщает пресс-служба компании, общий объем привлеченного финансирования составил 6 млн долларов.

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В компании отмечают, что эти инвестиции помогут в реализации планов по расширению бизнеса и выхода на европейские рынки.

Польша — первый международный рынок, на котором платформа Liki24 начала свою деятельность в прошлом месяце, подчеркнули в компании.

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"Этот раунд инвестирования поможет нам расширить команду, внедрить нашу успешную модель на польском рынке и профинансировать дальнейшую международную экспансию в то время, когда безопасная и быстрая доставка медикаментов является критической для благополучия общества", — рассказал генеральный директор и основатель Liki24 Антон Авринский.

Напомним, международная компания Infobip c офисом в Киеве, разработчик облачной платформы для бизнес-коммуникаций, привлекла более $200 млн от частной инвестиционной компании One Equity Partners.

В результате этой сделки, ставшей для Infobip первым внешним раундом финансирования, компания была оценена более чем в $1 млрд, получив статус "единорога".

Стоит отметить, что сама сделка является одной из самых заметных в истории A-раундов инвестиций в европейские IT-компании и превышает типичный размер финансирования этой серии в 20 раз.

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