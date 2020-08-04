IT и Телеком 20 минут назад

В Европе появился еще один "единорог"

Благодаря последней сделке, компания Infobip была оценена более чем в $1 млрд, получив статус "единорога"

Фото: Infobip Фото: Infobip
Фото: Infobip

Международная компания Infobip c офисом в Киеве, разработчик облачной платформы для бизнес-коммуникаций, привлекла более $200 млн от частной инвестиционной компании One Equity Partners.

В результате этой сделки, ставшей для Infobip первым внешним раундом финансирования, компания была оценена более чем в $1 млрд, получив статус "единорога", сообщает Finance.UA.

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Как отмечает издание, сама сделка является одной из самых заметных в истории A-раундов инвестиций в европейские IT-компании и превышает типичный размер финансирования этой серии в 20 раз.

Привлеченные деньги будут направлены на дальнейшее совершенствование продуктов компании и развитие инженерной экспертизы.

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С 2006 года Infobip создает технологии для взаимодействия бизнеса со своими клиентами через мессенджеры, SMS и другие цифровые каналы.

В мае 2020 года компания представила облачное решение для контакт-центров, объединяющее все популярные цифровые каналы связи в одном интерфейсе для более удобной и быстрой клиентской поддержки.

Напомним, в конце января на территории инновационного парка Unit.City состоялся первый Pitch Day, который провел "Украинский фонд стартапов" (УФС). Свои проекты представили первые 12 стартапов, отобранные из 130 заявок.

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