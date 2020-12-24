Украинским ритейлерам кризис не стал помехой — рынок растет

По данным исследователей компании GT Partners Ukraine, за первое полугодие 2020 года продовольственные ритейлеры заметно подросли. За этот период сетевые FMCG-операторы Украины открыли 340 магазинов, что почти на 100 магазинов больше, чем в прошлом году. По итогам двух кварталов 2020 года динамика открытий новых торговых точек превысила уровень 2019 года почти на 40%.

По данным Госстата, за январь-август 2020 года товарооборот предприятий розничной торговли увеличился на 5,9% против аналогичного периода 2019 года — до 542 млрд грн. Одной из причин увеличения спроса на продукты питания стала пандемия.

Подпишитесь на канал DELO.UA

На сегодняшний день, включая все активности на рынке — от сделок по поглощениям, ребрендинга торговых точек до открытия новых магазинов, — лидерами стали "АТБ-Маркет", Fozzy Group, Volwest Retail (магазины "Наш Край", "Наш Край Экспресс", SPAR), "Львовхолод" (магазины "Рукавичка") и сеть "КОЛО".

Причем по количеству открытых новых торговых точек "КОЛО" потеснила "ЭКО-маркет" на шестое место и почти догнала "АТБ-Маркет" по динамике запуска новых магазинов. За полгода "АТБ" открыл 56 магазинов, "КОЛО" — 47 новых торговых точек.

Еще один крупный украинский ритейлер Fozzy Group развивается благодаря своей инвестиционной привлекательности. Сети удалось получить кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму около $60 млн. На эти деньги ритейлер планирует открыть и обновить 41 супермаркет "Сильпо" и 29 магазинов "Фора". В контексте инвестиционной программы также указано, что "Cильпо" запустит первый "зеленый" супермаркет в Украине — магазин, полностью соответствующий принципам экологической эффективности зданий по стандарту BREEAM.

За полгода "АТБ" открыл 56 магазинов, "КОЛО" — 47 новых торговых точек. Темпы расширения супермаркетов "КОЛО" впечатляют: компания не собирается останавливаться и продолжает поиски небольших помещений под открытие новых торговых точек в формате "у дома"

В этом же году долгосрочный кредит от ЕБРР на $100 млн получила сеть супермаркетов Novus. Цель — расширение сети и строительство логистического центра в Киеве. Позже Novus объявил о поглощении сети Billa. Компания Consul Trade House UAB (собственник ООО "Новус Украина") и Rewe International AG договорились о покупке 100% доли в уставном капитале "Билла-Украина".

Сегодня Novus объединяет мультиформатную сеть в Украине, насчитывающую 46 магазинов, оборот которых в прошлом году достиг 11,5 млрд грн. Выручка Billa за прошлый год составила 2,8 млрд грн. Оборот обоих ритейлеров равен 14,3 млрд грн, что позволяет им обогнать Varus с его 13,5 млрд грн выручки. Данную покупку уже назвали крупнейшей сделкой в сфере продовольственного ритейла. Эксперты пророчат, что Novus займет пятую строчку рейтинга ритейлеров по обороту.

Стоит отметить еще одно слияние ритейлеров формата дрогери. Речь идет о слия­нии сети Prostor с "КОСМО". Таким образом новый ритейлер нарастит свою долю на рынке и займет новые строчки в отраслевых рейтингах. Переговоры о слиянии шли еще в 2018 году. Тогда сумма сделки оценивалась примерно в $15 млн.

Привлекательным для инвестиций оказался не только продовольственный ритейл. Большие планы по развитию у компании "Эпицентр К", которая намерена расширять свое присутствие на украинском рынке. Она рассматривает покупку сети на 100-200 аптек. В планах расширение сетей "Аптека", "Медтехника" и "Средства защиты", причем располагать новые магазины будут на одной торговой площади.

Привлекательным для инвестиций оказался не только продовольственный ритейл. Большие планы по развитию у компании "Эпицентр К", которая намерена расширять свое присутствие на украинском рынке

Адаптировался к ситуации на рынке и ритейлер ОККО. С момента объявления карантина в магазинах на АЗК введены новые группы товаров, которые сейчас наиболее востребованы клиентом. Очень своевременным стал запуск в 15 городах Украины доставки готовых блюд и товаров из магазинов через партнерский сервис Glovo. Существенно расширен был и функционал сервиса бесконтактной оплаты OKKO Pay. Теперь клиенты могут не только заправить авто, но и купить кофе и порядка 100 товаров в магазине и кафе.

В сети АЗС WOG также карантин встретили во всеоружии. Они презентовали новые функции в своем приложении PRIDE. Теперь в фирменной программе компании можно сделать предварительный заказ блюд и напитков из ассортимента кафе. Приложение проинформирует о готовности заказа сообщения. Забрать заказ можно не выходя из машины.

Крупнейшие ритейлеры по выручке за 2019 год

"АТБ-Маркет" основан в 1993 году корпорацией "АТБ". В 2000-х сеть "АТБ" впервые в Украине внедрила новую систему самообслуживания в формате дискаунтера. Компания активно открывает новые магазины и тестирует новые форматы ритейла. Выручка за прошлый год составила 104,9 млрд грн, в компании работает 49,3 тысяч сотрудников. "АТБ-Маркет" заняла первое место в рейтинге топ-10 продовольственных операторов Украины по количеству открытых магазинов. Сейчас сеть насчитывает 1174 торговые точки по всей Украине.

Fozzy Group — одна из крупнейших торгово-промышленных групп Украины. Розничное направление включает около 700 магазинов по всей стране. Группа также занимается производством продуктов питания, банковским и ресторанным бизнесом, логистикой, имеет собственного оператора почтовой доставки Justin. В команде Fozzy Group работает более 55 тыс. человек. Рост оборота Fozzy Group в 2019 году составил 18%. За год компания открыла 71 магазин, уплатила 3,85 млрд грн налогов.

Национальная сеть торговых центров "Эпицентр", основанная в 2003 году, работает в сфере непродовольственного ритейла. Штат насчитывает 34 тысячи сотрудников. Ежегодно торговые центры "Эпицентр" посещают почти 65 млн покупателей. За восемь месяцев 2020 года компания уже заплатила более 4 млрд грн налогов, инвестировала в экономику более 9,5 млрд грн. Компания планирует развивать сеть аптек, открывать новые ТЦ в райцентрах, строить и запускать логистические и фулфилмент-центры.

Сеть АЗК ОККО входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, которая насчитывает около 410 АЗК. В структуре компании действует сеть заведений питания в дороге, работающих под брендами Hot café, A la minute, Pasta Mia и Meiwei. Подразделения сети занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов большим и малым оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива, хранения и транспортировки нефтепродуктов. Акционером и институциональным инвестором компании является Европейский банк реконструкции и развития.

Сеть АЗК WOG насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины. WOG является украинской монобрендовой сетью АЗС на отечественном рынке нефтепродуктов импортного производства. Компания активно развивает сопутствующие сервисы и услуги, в частности, сеть WOG CAFE и WOG MARKET, для которых в текущем году WOG инвестировал в новое кофейное оборудование более 40 млн грн. Компания закупила 100 интерактивных кофейных аппаратов модели FRANKE А1000, уже работающих на наиболее трафиковых АЗК по всей стране.