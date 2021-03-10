"Украналитика" представила шумомер для определения негативного влияния шума на человека

Каждое мгновение жизни современного человека сопровождают шумы и звуки различной природы и интенсивности, неся как информацию об окружающем мире, так и негативно воздействующие на человеческий организм.

Шумомер — это прибор, использование которого позволяет определить уровень шума, инфразвука и ультразвука на производстве, на прилегающих к промышленным объектам и стройплощадкам территориях проживания людей, на улицах, вокзалах и аэропортах.

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