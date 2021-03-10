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"Украналитика" представила шумомер для определения негативного влияния шума на человека

Где в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре можно купить cертифицированный шумомер — прибор для измерения шума?

"Украналитика" представила шумомер для определения негативного влияния шума на человека "Украналитика" представила шумомер для определения негативного влияния шума на человека
PR-материал

Каждое мгновение жизни современного человека сопровождают шумы и звуки различной природы и интенсивности, неся как информацию об окружающем мире, так и негативно воздействующие на человеческий организм.

Шумомер — это прибор, использование которого позволяет определить уровень шума, инфразвука и ультразвука на производстве, на прилегающих к промышленным объектам и стройплощадкам территориях проживания людей, на улицах, вокзалах и аэропортах.

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В компании "Украналитика" специалисты эпидемиологического и экологического контроля, специализированных исследовательских лабораторий и учреждений смогут купить шумомер, выбрав профессиональные, высокотехнологичные модели с высокой функциональностью и надежные, компактные приборы для измерений в полевых условиях.

Любой приобретенный в интернет-магазине прибор для измерения шума – это:

  • высочайшее качество сборки брендовых устройств от известных производителей TESTO, Октава-ЭлектронДизизайн и других компаний, выпускающих широкий ряд товаров в доступном по стоимости сегменте;
  • оборудование, имеющее предустановленные калибровки и не требующего специальной подготовки к работе;
  • возможность приобрести шумомер сертифицированный требуемого класса, применение которого одобрено метрологической службой.

Вам нужен ответственный поставщик оригинального виброакустического оборудования? Бюджетный шумомер можно приобрести у разных продавцов, но лишь компания "Украналитика" гарантирует поставки эксклюзивных приборов непосредственно от производителя. Недорогой портативный шумомер или полнофункциональное, профессиональное устройство: только в "Украналитике" есть оборудование для экспертов!

Прибор для измерения шума: все для профессионалов — в интернет-магазине "Украналитика"!

Выбираете модели серии АССИСТЕНТ шумомер от производителя "НТМ-ЗАЩИТА"? В ассортименте каталога компании "Украналитика" представлено наиболее востребованное и проверенное виброакустическое оборудование: TESTO, ОКТАВА шумомер и множество других устройств, имеющих:

  • шкалу значений, представленную в дБ, дБА, дБС, дБG, дБZI, дБZ;
  • возможности комплексного измерения шума, звука, инфра- и ультразвука либо приемлемой стоимости узкоспециализированных моделей;
  • диапазон замеров 10-20000, 1,6-20 Гц или 12,5-40 кГц.

Выбираете доступные вашему бюджету на шумомер цены? В каталоге ООО "Украналитика" желающим купить шумомер цена всегда выгодна! Заказать приборы для измерения шума со скидкой от официального дилерас доставкой можно по номеру: 0504098889. 

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