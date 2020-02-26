"Укрэнерго" возглавил новый руководитель

Наблюдательный совет ЧАО НЭК "Укрэнерго" уволил исполняющего обязанности главы правления компании Всеволода Ковальчука от занимаемой должности и назначил на его место первого заместителя главы правления — Владимира Кудрицкого. Об этом сообщает Бизнес Цензор.

Кудрицкий в "Укрэнерго" курировал дирекции финансов, инвестиций, эксплуатации и развития сетей, Департамент управления эффективностью, отдел стратегического планирования, а также подразделение "Строительство и ремонт".

Он был нанят в "Укрэнерго" Ковальчуком в 2016 году на должность руководителя офиса управления проектами.

До этого Кудрицкий занимал должность директора по развитию ПАО "Укртранснафта", был операционным менеджером и директором по внутреннему аудиту в международных и украинских компаниях MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.

В декабре 2017 года Кудрицкий был назначен в Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" в качестве представителя правительства.

В мае 2019 года, после конфликта тогдашнего министра энергетики Игоря Насалика с Всеволодом Ковальчуком, Кудрицкий был уволен из набсовета "Нафтогаза". Вместо него был назначен Константин Марьевич.

Ранее стало известно, что "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны, в судебном порядке просит обязать Министерство энергетики и защиты окружающей среды согласовать инвестиционную программу компании для дальнейшего утверждения регулятором.