Промышленность 20 минут назад

"Укрметаллургпром" беспокоит допуск посредников на металлоломные тендера "Укрзализныци"

В объединении напомнили, что преимущественное право закупки ресурса должно быть у металлургических предприятий Украины

Фото: Рixabay Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выражает крайнюю обеспокоенность допуском посредников на торги "Укрзализныци" по продаже лома черных металлов. Об этом сообщили на сайте организации.

Там напомнили, что 11 августа 2020 года в электронной системе ProZorro.Продажи был проведен ряд аукционов по реализации металлолома, часть из которых выиграли неизвестные компании-посредники.

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При этом изначально продажа металлолома "Укрзализныцей" организовывалась с целью снижения дефицита стратегического сырья на рынке Украины, а Кабинет министров Украины, ещё в 2017 году, при возобновлении торгов металлоломом УЗ после долгого перерыва, дал протокольное поручение наблюдательному совету УЗ рассмотреть вопрос реализации запасов металлолома с преимущественным правом закупки данного ресурса металлургическими предприятиями страны.

"В августе мы видим усиленную активность посредников на металлоломных тендерах "Укрзализныци" и крайне обеспокоены такой практикой", — заявил президент объединения Александр Каленков.

Однако он добавил, что основное беспокойство металлургов вызывают медленные темпы реализации и отгрузки металлолома на рынок. Так, за семь месяцев 2020 года было отгружено не более 60 тысяч тонн металлолома УЗ.

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По мнению организации, такие крайне низкие темпы отгрузки могут помешать УЗ вывести на рынок в текущем году весь объём металлолома в размере порядка 276 тысяч тонн, который, по словам ответственных лиц данной компании, был запланирован к реализации в 2020 году.

В свою очередь, говорят в объединении, это может привести к обострению дефицита металлолома на внутреннем рынке Украины и недополучению компанией "Укрзализныця" необходимых для её эффективного функционирования десятков, а то и сотен миллионов гривен.

Напомним, ранее о недопустимости скупки металлолома "Укрзализныци" посредниками заявили в компании "Интерпайп". Там отметили, что это лишает металлургов ценного сырья.

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