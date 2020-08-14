"Укрметаллургпром" беспокоит допуск посредников на металлоломные тендера "Укрзализныци"

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выражает крайнюю обеспокоенность допуском посредников на торги "Укрзализныци" по продаже лома черных металлов. Об этом сообщили на сайте организации.

Там напомнили, что 11 августа 2020 года в электронной системе ProZorro.Продажи был проведен ряд аукционов по реализации металлолома, часть из которых выиграли неизвестные компании-посредники.

При этом изначально продажа металлолома "Укрзализныцей" организовывалась с целью снижения дефицита стратегического сырья на рынке Украины, а Кабинет министров Украины, ещё в 2017 году, при возобновлении торгов металлоломом УЗ после долгого перерыва, дал протокольное поручение наблюдательному совету УЗ рассмотреть вопрос реализации запасов металлолома с преимущественным правом закупки данного ресурса металлургическими предприятиями страны.

"В августе мы видим усиленную активность посредников на металлоломных тендерах "Укрзализныци" и крайне обеспокоены такой практикой", — заявил президент объединения Александр Каленков.

Однако он добавил, что основное беспокойство металлургов вызывают медленные темпы реализации и отгрузки металлолома на рынок. Так, за семь месяцев 2020 года было отгружено не более 60 тысяч тонн металлолома УЗ.

По мнению организации, такие крайне низкие темпы отгрузки могут помешать УЗ вывести на рынок в текущем году весь объём металлолома в размере порядка 276 тысяч тонн, который, по словам ответственных лиц данной компании, был запланирован к реализации в 2020 году.

В свою очередь, говорят в объединении, это может привести к обострению дефицита металлолома на внутреннем рынке Украины и недополучению компанией "Укрзализныця" необходимых для её эффективного функционирования десятков, а то и сотен миллионов гривен.

Напомним, ранее о недопустимости скупки металлолома "Укрзализныци" посредниками заявили в компании "Интерпайп". Там отметили, что это лишает металлургов ценного сырья.