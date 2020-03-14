"Укрзализныця" объявила о приостановке железнодорожного сообщения с Польшей

Курсирование пассажирских поездов из Украины в Польшу и наоборот будет приостановлено в связи с решением правительства Польши по предупреждению распространения китайского коронавируса, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Указано, что между Украиной и Польшей на данный момент курсируют 2 скоростных поезда №705/716 и 715/706 Киев — Перемышль, поезда №67 Киев — Варшава, №51 Львов — Вроцлав, а также беспересадочные вагоны Киев — Вроцлав.

Предполагается, что последние поезда из Польши проведут свои рейсы в Украину 14 марта: 706 и 716 "Интерсити+" с Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Из Украины утром 14 марта в конечную станцию Перемышль отправились 2 поезда "Интерсити+" 705 и 715.

При этом на период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, поезда "Интерсити" будут курсировать до Львова.

"Возврат денег за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах "Укрзализныци" согласно действующим нормативно-правовым актам и правилам. Билеты, приобретенные онлайн, можно вернуть на сайте booking.uz.gov.ua или в мобильном приложении УЗ", — говорится в сообщении.

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Напомним, с 15 марта Украина на 2 недели закроет границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Также ожидается, что с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.