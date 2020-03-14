Польша закрывает границы для иностранцев

Польша из-за пандемии коронавируса объявила чрезвычайное положение и с полночи 15 марта временно закроет свои границы для иностранных граждан.

Как заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, также будут приостановлены международные пассажирские железнодорожные перевозки и авиасообщение (запрет не будет касаться грузовых перевозок), сообщает Polskie Radio.

Глава правительства объяснил, что такие меры вводятся для безопасности поляков, поскольку зарегистрированные в Польше случаи заражения коронавирусом были "импортированы".

Теперь страна планирует возобновить контроль на границе с европейскими соседями. Сначала на 10 дней, а в случае необходимости этот период смогут продлить.

При этом граждан Польши, которые возвращаются из-за границы, при пересечении границы будут отправлять на 14-дневную обсервацию.

Также Польша приостанавливает движение на польско-украинской границе из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщает украинская Новая таможня в Facebook, приостановка движения на польско-украинской границе начнется с 00:00 15 марта. В частности, будет ограничено движение на таких пунктах пропуска:

Долгобичув — Угринов — автомобильный,

Зосин — Устилуг — автомобильный,

Хребенне — Рава-Русская — железнодорожный,

Медика — Шегини — автомобильный / пеший,

Кросценко — Смильнице — автомобильный,

Кросценко — Хыров — железнодорожный,

Будомеж — Грушев — автомобильный.

Въехать на территорию Польшу через указанные пункты пропуска смогут:

- граждане Польши;

- иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши, либо находятся под постоянной опекой граждан Польши;

- иностранцы, которые имеют карту поляка;

- главы дипломатических миссий и члены дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица, имеющие дипломатический ранг и члены их семей;

- иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

- иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, то есть иностранцы, которые имеют право работать на тех же условиях, что и граждане Польши, имеющих разрешение на работу, разрешение на сезонную работу, декларацию о поручении выполнения работы иностранцу на территории Польши;

- иностранцы, которые ведут транспортное средство для перевозки грузов.

Как отметили таможенники, до решения правительства Украины о пунктах пропуска, которые временно приостанавливают работу с украинской стороны в связи с карантином, бизнесу рекомендуют ехать на большие пункты пропуска в пределах одной таможни, на которую оформлена таможенная декларация.

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В то же время сообщение и передвижение внутри Польши останется без изменений. Однако в стране приостановят работу торговых центров и развлекательных заведений, в частности, клубов и пабов. Все массовые собрания ограничат максимум до 50 человек.

По последним данным, в соседней от Украины стране зарегистрировано 68 случаев заражения коронавирусом: 2 человека умерли.

Напомним, с 15 марта Украина на 2 недели закроет границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Также ожидается, что с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.