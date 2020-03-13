Транспорт 1 час назад

Закрытие границ Украины не коснется грузовых перевозок — Мининфраструктуры

В ведомстве уверяют, что международные грузовые перевозки не прекращаются

Закрытие границ Украины не коснется грузовых перевозок — Мининфраструктуры Закрытие границ Украины не коснется грузовых перевозок — Мининфраструктуры
Фото: Строительный портал

Закрытие границ Украины не коснется международных грузоперевозок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

"По решению СНБО, через 48 часов Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели. Граждане Украины смогут вернуться в Украину. Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются", — говорится в сообщении.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта 2020 года из-за вспышки нового коронавируса.

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А на заседании СНБО принято решение, что с 15 марта 2020 года Украина на две недели закрывает границы для иностранных граждан.

Как известно, 11 марта 2020 года Кабинет министров заявил о намерении закрыть часть пунктов пропуска на границе, чтобы обезопасить жизнь и здоровье граждан из-за распространения коронавируса COVID-19.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

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