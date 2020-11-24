Уперше в Україні штучний інтелект визначатиме найкращі компанії на юридичному ринку

Переможців усеукраїнського рейтингу юридичного ринку LIGA ZAKON AWARDS 2020, який ініціювала компанія "ЛІГА:ЗАКОН", буде визначено 26 листопада 2020 року. Про це повідомили у прес-службі організоторів.

Там відмічають, що основне завдання рейтингу залишилось незмінним із 2019 року — визначити в Україні юристів найвищого рівня. Оргкомітет рейтингу максимально скоротив можливості для маніпуляцій під час голосування.

Процес рейтингування моніторить спостерігач рейтингу — міжнародна компанія Baker Tilly. Вона контролює чесність і прозорість проведення підрахунку голосів за номінантів.

Також цього року всеукраїнський юридичний рейтинг став більш діджитальним. Методологія складається з двох частин:

1. Традиційне оцінювання кейсів журі (як гравці ринку, так і науковці, представники бізнес-спільнот і держорганів) за зашифрованими анкетами учасників без зазначення імен та назв номінантів;

2. Автоматизований алгоритм штучного інтелекту для рейтингування на підставі відкритих даних.

Загальний бал і визначення переможців рейтингу встановлюватимуться в такому співвідношенні: 70% становитиме сума всіх оцінок журі за конкретною анкетою та 30% — результат DATA-SMART-аналізу (скоринговий алгоритм без участі людини).

DATA-SMART-аналіз рейтингу — це метод оцінки юридичної фірми чи конкретного юриста, який ґрунтується на інформації, зібраній із різних джерел, що відображає такі параметри:

• фінансові результати,

• висвітлення діяльності компанії у ЗМІ,

• оцінка роботи персоналу компанії.

"Рейтинг є унікальним не лише в Україні, він не має аналогів в усьому світі. Наш DATA-SMART-аналіз по суті — це щоденний онлайн-моніторинг відкритих даних стосовно діяльності юридичних компаній та юристів, а також закладення цих даних в автоматизовану систему підрахунку, побудовану навколо формули, що була вироблена у співпраці з дослідницькими агенціями й експертами ринку. Ми враховуємо 18 параметрів, що відображають різні аспекти діяльності юридичної компанії. Зокрема, фінансові результати, кількість і кваліфікацію юристів, медіаактивність компанії. Ці дані збираються з різних відкритих джерел за допомогою продуктів компанії ЛІГА:ЗАКОН та Групи компаній ЛІГА. Ми можемо побачити, як змінюється становище чи не щодня, і показати лише актуальні результати юристам та їхнім клієнтам, що, вважаю, є найціннішим у бізнесовому світі", — відмічає Валерій Решетняк, директор LegalTech-бізнесу компанії "ЛІГА:ЗАКОН".

Тобто таке діджитал-оцінювання є максимально об'єктивним, оскільки відбувається автоматично, без втручання людини. Водночас воно ще й зменшує навантаження на самих учасників, яким немає потреби самостійно збирати та подавати відомості, наявні у відкритих джерелах.

Для представників юридичних компаній і персон цього року доступні такі номінації за спеціалізацією юридичної практики:

• Корпоративне право.

• Банкрутство та реструктуризація.

• Нерухомість та будівництво.

• Антимонопольне право.

• Інтелектуальна власність.

• Кримінальна практика.

• Банківське та інвестиційне право.

• Земельне право.

• Трудове право.

• Податковий консалтинг.

• Податкові спори.

• Господарські судові спори.

• Арбітражна практика.

Усі анкети відповідно до обсягів проєктів компаній-номінантів було розподілено на дві групи: "Національна ліга" та "Прем'єр-ліга".

Удруге цього року буде оцінено розробників ІТ-рішень для юристів у галузі Legal Infrastructure. Це буде спеціальна премія "Legal Tech стартап року".

Новацією 2020 року є рейтингування найкращих юридичних департаментів неюридичного бізнесу (агро-, телеком-, енергетичного тощо). Тобто номінанти "ТОП-5 найкращих юрдепів" показували кейси щодо захисту власних компаній. Це дало змогу відобразити різноплановість ринку юридичних послуг і залучити представників інших професійних спільнот.

Особлива номінація цього року — "Опонент акула", визначення переможців у якій відбувається за допомогою анонімного голосування професійного ринку, під час якого кожен з учасників рейтингу має право вказати тих осіб, яких вважає найсильнішими опонентами під час роботи у проєктах.

Не менш престижною, ніж профільні номінації, за оцінкою учасників минулорічного рейтингу є номінація "Медіавизнання". Її переможця визначає компанія "ЛІГА:ЗАКОН" за кількістю та тональністю згадувань компанії та її співробітників у медіа за 2020 рік за допомогою системи медіамоніторингу та аналізу Semantrum. До уваги беруться авторські статті, коментарі та інші публікації на правову тематику й тематику юридичного бізнесу. Також організатор акцентує увагу на врахуванні тональності публікацій, наявної в усіх матеріалах номінантів, що, беззаперечно, важливо для роботи маркетологів і піарників компаній.

Через посилення карантинних заходів організаційний комітет LIGA ZAKON AWARDS 2020 вирішив перенести проведення церемонії нагородження переможців в онлайн-формат. Церемонія нагородження відбудеться 26 листопада 2020 року о 18:00 у форматі ТВ-шоу, де у прямому ефірі на YouTube буде оголошено переможців. З подробицями можна ознайомитись на сайті чи сторінці Facebook проєкту.