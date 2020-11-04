В ноябре назовут ТОП-5 лучших юридических департаментов страны

В рамках проведения ежегодного Всеукраинского юридического рейтинга LIGA ZAKON AWARDS 2020 продуктовая ІТ-компания ЛІГА:ЗАКОН объявила специальную премию для юридических департаментов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Там отметили, что юридические департаменты каких украинских компаний следует считать лучшими, определят результаты открытого голосования.

"Целью юридического рейтинга LIGA ZAKON AWARDS является максимально объективный и качественный анализ, который поможет заказчикам юридических услуг понять, кто лучший на рынке и кому стоит доверять. Для того, чтобы видеть всю ситуацию, мы проводим открытое голосование за звание лучшего юридического департамента 2020 года. Поэтому призываю представителей бизнеса принимать активное участие в голосовании и выбрать действительно лучших!" — прокомментировал Валерий Решетняк, директор Legal-Tech-бизнеса компании ЛІГА:ЗАКОН.

В этом году номинантами специальной премии "ТОП-5 юридических департаментов" стали такие известные бренды украинских компаний как "Киевстар", PEPSICO, АрселорМиттал, VARUS, ЕВА, ДТЭК ВИЭ и другие. С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.

Номинанты на получение специальной премии "ТОП-5 юридических департаментов" высказали свое мнение по поводу участия в рейтингах.

Так, заместитель директора по операционной деятельности Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) Ярослава Савастеева отметила: "Работа в юридическом департаменте — это всегда командная игра, как, например, в бейсбол. Потому что это красиво и потому что юридические команды играют роль защитника, которые понимают потребности всех игроков компании не только в правовой плоскости, но и через призму стратегических целей организации. Для нас участие в рейтингах — это возможность рассказать о нашем вкладе, который мы делаем каждый день для достижения результатов. В разрезе бизнес-ассоциации мы говорим об улучшении бизнес-климата в стране. А такими результатами хочется делиться и вдохновлять также другие компании. Потому что быть в правовой плоскости — это быть в тренде. Высокие места в рейтингах — это, конечно, и о признании, но в первую очередь о желании делиться опытом и мотивировать".

Свое мнение по поводу данного вопроса озвучила также Ольга Капелянова, директор юридического департамента ООО "ОМЕГА" ТМ VARUS: "Компания ЛІГА:ЗАКОН является одним из первых и наиболее авторитетных в Украине поставщиков программных продуктов для юристов. Получить знак отличия от такой компании весьма престижно, особенно для инхаус-юристов, которые в отличие от сторонних советников остаются в тишине бизнес-процессов. В рамках данной премии надеемся получить положительную оценку бренда VARUS, который олицетворяет в себе инновации, будущее и движение вперед".

Результаты специальной премии Всеукраинского юридического рейтинга LIGA ZAKON AWARDS 2020 будут определены на основании открытого голосования, которое проходит до 15 ноября включительно по ссылке.