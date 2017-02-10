Ущерб от АЧС в Украине составил 200 млн грн

"Фактически только прямые потери от АЧС на данный момент превышают 130 млн грн. Общие потери, которые включают запрет на ведение хозяйственной деятельности в течение сорока дней после вспышки, мы оцениваем в около 200 млн грн", — сказал глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.

По его словам, облгосадминистрации по состоянию на 10 января 2017 года выплатили домохозяйствам за изъятых свиней в результате АЧС 14,2 млн грн, промышленным производителям — 116 млн грн.

"Если говорить о потерях для отрасли свиноводства, то с 2012 года было изъято более 120 тыс. свиней", — сообщил руководитель Госпродпотребслужбы.

Всего в Украине с начала 2012 года зарегистрировано 181 случай АЧС, из них 155 — в хозяйствах населения, 25 — в дикой фауне и один случай — на инфицированном объекте.

По состоянию на 10 февраля карантинные зоны продолжают действовать в 39 неблагополучных пунктах, наибольшее их количество — в Полтавской области.

Лапа считает, что основной причиной распространения АЧС в Украине является отсутствие контроля перемещения живых свиней и сырья.

Госпродпотребслужба разработала пакет проектов нормативно-правовых актов, которые сейчас на стадии согласования в центральных органах исполнительной власти. Кроме этого, разработан законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения мер по биологической безопасности и сохранению животноводства Украины".

СПРАВКА

Африканская чума свиней — контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.