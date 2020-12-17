Утепляемся к зиме: как правильно выбрать термобелье?

Термобелье — это не просто дополнительная одежда. Это вторая кожа, которая должна защищать тело от холода, предотвращая возможность заболевания. Поэтому подходить к его выбору следует внимательно.
В данном случае важен не только размер комплекта, но и характеристики его материала.
Рассмотрим особенности выбора термобелья подробнее на примере изделий Norfin https://norfin.com.ua/termobele/.
Основные критерии выбора: на что обращать внимание?
При выборе термобелья первоочередное внимание необходимо уделять нескольким критериями:
- Температурный режим. По данной характеристике белье делится на несколько направлений для: прохладной (Thermo Line 3), холодной (Overall Pro), очень холодной (Winter Line GRAY) и экстремально холодной (Nord Classic) температуры. Температурный режим зависит от плотности материала.
- Назначение. По назначению термобелье может быть повседневным (Cotton Line) и спортивным (Active Line, Nord). Модели первого типа производятся из синтетических и натуральных материалов (Норфин использует полиэстер и хлопок). Они предназначены только для сохранения тепла. Спортивное же белье выполняет дополнительную функцию: отвод влаги, проветривание. Производится оно только из синтетических материалов (Skinlife, Spandex, Полиэстер).
Еще одна важная характеристика — активность. Она напрямую связана с назначением термокостюма. Повседневные комплекты предназначены для низкой активности. Они подходят для использования во время пеших прогулок, спокойного отдыха на природе.
При повышенной активности (активный туризм, бег в холодное время года и т.д.) следует отдавать предпочтение спортивному белью с соответствующей характеристикой.
Что касается материала, то в данном случае выбирать значительно проще. Рекомендуется приобретать костюмы из полиэстера. Это искусственный материал, по техническим характеристикам напоминающий хлопок. Полиэстер мягкий на ощупь, хорошо отводит влагу, подразумевает возможность стирки в стиральной машине, глажки, сушки на батарее.
Именно этот материал является базовым в большинстве моделей термозащитного белья Norfin. В качестве дополнительных материалов используются: Polyamid, Skinlife, Спандекс, хлопок.
Практический пример выбора термобелья
Выбирая термозащитный костюм, учитывайте температуру и уровень допустимой активности. Для наглядности приведем несколько примеров подходящего белья от производителя Норфин в таблице:
|
Активность\температура
|
Прохладно
|
Холодно
|
Очень холодно
|
Экстремально холодно
|
Высокая
|
THERMO LINE SPORT;
ACTIVE LINE
|
NORD
|
THERMO LINE ZIP
|
Средняя
|
COMFORT LINE BLACK
|
NORD AIR;
COMFORT LINE
|
WINTER LINE
|
Низкая
|
OVERALL PRO
|
COSY LINE
|
Nord Classic
Использовать термобелье можно как базовый или утепляющий слой. К примеру, используемый в качестве базы комплект Overall вполне справляется с сохранением тепла при низкой активности. Но при повышенной активности его защиты недостаточно. В данном случае костюм можно использовать как дополнительный, надевая поверх белье линейки Cotton Line или Nord Air.
Рекомендации и советы по выбору и использованию белья
Главный совет при выборе термобелья — внимательно изучайте характеристики. От этого зависит эффективность приобретаемого комплекта в конкретных условиях его использования. Помимо этого, следует внимательно подходить к выбору размера защитной одежды. Костюм должен стать второй кожей. Нельзя выбирать свободные комплекты (они будут менее эффективны в эксплуатации) или наоборот — маленькие (они будут сковывать движения).
Для выбора подходящего размера следует воспользоваться размерной сеткой. Производитель Норфин предлагает широкий размерный ряд термобелья: от XS до 4XL (касается как мужских, так и женских моделей). Поэтому подобрать подходящий вариант не составит труда (если под рукой имеется сантиметровая лента).
Также стоит учитывать и другие рекомендации:
- Если вы занимаетесь горнолыжным спортом, выбирайте термозащитные комплекты с вплетенной серебряной нитью, которая обеспечивает антибактериальные свойства (в линейке Норфин такими являются костюмы из серии Active Line);
- Стирайте белье после каждого использования, даже если оно не было длительным (чтобы предотвратить впитывание неприятного запаха в ткань);
- Сушите термозащитную одежду при комнатной температуре и в расправленном виде (при сушке на батарее следите за тем, чтобы костюм не пересушился).
Правильно выбранное термобелье — это возможность чувствовать себя комфортно при любой непогоде. Поэтому подходить к выбору комплекта стоит ответственно. Производители всегда наделяют реализуемые термозащитные костюмы подробными характеристиками. Они и помогут вам выбрать подходящий комплект без особых усилий.