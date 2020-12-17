Утепляемся к зиме: как правильно выбрать термобелье?

Термобелье — это не просто дополнительная одежда. Это вторая кожа, которая должна защищать тело от холода, предотвращая возможность заболевания. Поэтому подходить к его выбору следует внимательно.

В данном случае важен не только размер комплекта, но и характеристики его материала.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Рассмотрим особенности выбора термобелья подробнее на примере изделий Norfin https://norfin.com.ua/termobele/.

Основные критерии выбора: на что обращать внимание?

При выборе термобелья первоочередное внимание необходимо уделять нескольким критериями:

Температурный режим. По данной характеристике белье делится на несколько направлений для: прохладной (Thermo Line 3), холодной (Overall Pro), очень холодной (Winter Line GRAY) и экстремально холодной (Nord Classic) температуры. Температурный режим зависит от плотности материала.

Назначение. По назначению термобелье может быть повседневным (Cotton Line) и спортивным (Active Line, Nord). Модели первого типа производятся из синтетических и натуральных материалов (Норфин использует полиэстер и хлопок). Они предназначены только для сохранения тепла. Спортивное же белье выполняет дополнительную функцию: отвод влаги, проветривание. Производится оно только из синтетических материалов (Skinlife, Spandex, Полиэстер).

Еще одна важная характеристика — активность. Она напрямую связана с назначением термокостюма. Повседневные комплекты предназначены для низкой активности. Они подходят для использования во время пеших прогулок, спокойного отдыха на природе.

При повышенной активности (активный туризм, бег в холодное время года и т.д.) следует отдавать предпочтение спортивному белью с соответствующей характеристикой.

Что касается материала, то в данном случае выбирать значительно проще. Рекомендуется приобретать костюмы из полиэстера. Это искусственный материал, по техническим характеристикам напоминающий хлопок. Полиэстер мягкий на ощупь, хорошо отводит влагу, подразумевает возможность стирки в стиральной машине, глажки, сушки на батарее.

Именно этот материал является базовым в большинстве моделей термозащитного белья Norfin. В качестве дополнительных материалов используются: Polyamid, Skinlife, Спандекс, хлопок.

Практический пример выбора термобелья

Выбирая термозащитный костюм, учитывайте температуру и уровень допустимой активности. Для наглядности приведем несколько примеров подходящего белья от производителя Норфин в таблице:

Активность\температура Прохладно Холодно Очень холодно Экстремально холодно Высокая THERMO LINE SPORT; ACTIVE LINE NORD THERMO LINE ZIP Средняя COMFORT LINE BLACK NORD AIR; COMFORT LINE WINTER LINE Низкая OVERALL PRO COSY LINE Nord Classic

Использовать термобелье можно как базовый или утепляющий слой. К примеру, используемый в качестве базы комплект Overall вполне справляется с сохранением тепла при низкой активности. Но при повышенной активности его защиты недостаточно. В данном случае костюм можно использовать как дополнительный, надевая поверх белье линейки Cotton Line или Nord Air.

Рекомендации и советы по выбору и использованию белья

Главный совет при выборе термобелья — внимательно изучайте характеристики. От этого зависит эффективность приобретаемого комплекта в конкретных условиях его использования. Помимо этого, следует внимательно подходить к выбору размера защитной одежды. Костюм должен стать второй кожей. Нельзя выбирать свободные комплекты (они будут менее эффективны в эксплуатации) или наоборот — маленькие (они будут сковывать движения).

Для выбора подходящего размера следует воспользоваться размерной сеткой. Производитель Норфин предлагает широкий размерный ряд термобелья: от XS до 4XL (касается как мужских, так и женских моделей). Поэтому подобрать подходящий вариант не составит труда (если под рукой имеется сантиметровая лента).

Также стоит учитывать и другие рекомендации:

Если вы занимаетесь горнолыжным спортом, выбирайте термозащитные комплекты с вплетенной серебряной нитью, которая обеспечивает антибактериальные свойства (в линейке Норфин такими являются костюмы из серии Active Line);

Стирайте белье после каждого использования, даже если оно не было длительным (чтобы предотвратить впитывание неприятного запаха в ткань);

Сушите термозащитную одежду при комнатной температуре и в расправленном виде (при сушке на батарее следите за тем, чтобы костюм не пересушился).

Правильно выбранное термобелье — это возможность чувствовать себя комфортно при любой непогоде. Поэтому подходить к выбору комплекта стоит ответственно. Производители всегда наделяют реализуемые термозащитные костюмы подробными характеристиками. Они и помогут вам выбрать подходящий комплект без особых усилий.