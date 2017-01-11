В 2016 году металлурги Украины увеличили производство, но сократили экспорт

По итогам 2016 года металлургические комбинаты Украины увеличили производство основных видов продукции. Об этом сообщает Агентство индустриального маркетинга (АИМ). По его данным, выплавка передельного чугуна выросла на 8% год к году до 23,5 млн тонн, стали — на 6% до 24,2 млн тонн (показатель уточнен с учетом данных по электрометаллургии — Delo.UA), производство стального проката увеличилось на 6% до 21,4 млн тонн.

При этом, по данным АИМ, в 2016 г. экспорт металлопродукции из Украины увеличился лишь на 0,2% год к году до 21,4 млн тонн. А вот валютная выручка от реализации металлопродукции даже сократилась на 10,3% до $7,2 млрд.

Таким образом, весь прирост производства был потреблен на внутреннем рынке.

Основными экспортируемыми товарными позициями черной металлургии, по информации Агентства, были полуфабрикаты (доля 36,2% или 7,7 млн тонн), стальной прокат (44,5% или 9,5 млн тонн) и металлургическое сырье (17,3% или 3,7 млн тонн). При этом экспорт проката увеличился на 6,4%. Продажи полуфабрикатов практически не изменились (-0,1%), а экспорт металлургического сырья снизился на 12,2%.

География украинского экспорта черных металлов в течение 2016 г. распределялась следующим образом: страны ЕС — 33,5%, страны Африки — 20,7%, страны Восточной Европы — 19,2%, страны Ближнего Востока — 13,2%, страны СНГ — 7,2%, другие страны — 6,2%.

Что касается импорта, то в течение 2016 г. в Украину было импортировано 809,8 тыс. тонн металлопродукции на сумму в $1,14 млрд. При этом объемы импорта в физическом измерении выросли на 17,8%, в денежном — на 42,8%.

Основными товарными позициями при импорте были: стальной прокат (76,1% или 616,2 тыс. тонн), прокат из легированной стали (15,0% или 121,4 тыс. тонн) и металлургическое сырье (7,6% или 61,8 тыс. тонн). Основные поставщики: страны ЕС, Азии и СНГ.

Напомним, что по данным worldsteel, Украина балансирует на грани топ-10 мировых производителей стали.