В 2020 году с рынков ушло 20% предпринимателей, работающих с промтоварами — СООР Украина

В течение 2020 года на кооперативных рынках в среднем на 15-20% сократилось количество предпринимателей, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами. Такие данные обнародовали в пресс-службе COOP Украина со ссылкой на начальника хозрасчетного объединения рынков "Укоопринкторг" Василия Паламарчука, сообщают "Українські новини".

По словам Паламарчука, на решение предпринимателей закрывать торговые точки на рынках повлияли экономичесике последствия пандемии covid-19 (смена темпов работы и активности покупателей).

"Если раньше предприниматели имели по 2-3 торговых места на кооперативных рынках, то теперь сузились в лучшем случае до одного. Те предприниматели, которые продавали только промтовары на одном торговом месте, понемногу вообще сворачивают свою деятельность. Например, в Херсоне Днепровский рынок изначально был ориентирован на продажу непродовольственных товаров, в итоге сейчас там заполнено чуть более 30% мест", — отмечает Василий Паламарчук.

По его словам, меньше всего просели объемы продаж промтоварной группы на рынках Житомирской области. Больше всего снизились продажи промтоваров в Херсонской и Кировоградской областях.

Как отмечает Василий Паламарчук, существенное влияние на ситуацию оказали, вызванные пандемией коронавируса: карантин весной (длительный простой торговых точек) и осеннее решение о переходе в режим "карантин выходного дня". Около 70% рынков работают только 2-3 дня в неделю, в основном — как раз в выходные дни. "Специфика кооперативных рынков такова, что у нас около 95% рынков — смешанные. Промтоварная группа на таких рынках составляет от 20-30% до 40-50% всего ассортимента. Поэтому в первую очередь пострадали в этом году продавцы промтоваров: одежды, обуви, галантереи, тканей и т.д. Исключение — стройматериалы и товары для ремонта, которые продолжают пользоваться спросом", — отметил тенденции этой сферы торговли Василий Паламарчук.

Подавляющее большинство рынков, входящих в систему СООР Украина (Укркоопсоюз), находится в районных центрах, селах и поселках (75%), остальные — в городах областного подчинения и 10 областных центрах. На кооперативных рынках для малого бизнеса - предпринимателей и физических лиц — создано 190 000 рабочих мест.