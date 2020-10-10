Транспорт 20 минут назад

В Дубае продают супергибрид McLaren Speedtail за $3,85 млн (ВИДЕО)

Автомобиль оснащен эксклюзивными опциями на $600 тысяч

Фото: скриншот YouTube/Supercar Blondie Фото: скриншот YouTube/Supercar Blondie
Фото: скриншот YouTube/Supercar Blondie

Дилер из Дубая Tomini Classics выставил на продажу супергибридный автомобиль McLaren Speedtail, за который просят $3,85 млн.

Как сообщает "Мотор", таких супергибридов будет всего 106. Этот — второй по счету, и по заказу нынешнего владельца оснащен опциями на $600 тысяч.

Кратко и по делу в Telegram

По информации издания, гибрид McLaren Speedtail называют самой скоростной моделью британцев с подтвержденной максимальной скоростью 403 километра в час.

Динамику разгона до 100 км/час производитель пока скрывает, однако рассказал о времени ускорения с места до 300 километров в час — 12,8 секунды. Для сравнения: McLaren P1 на это требуется 16,5 секунды.

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Силовая установка "Спидтейла" носит обозначение M840TQ и в пике развивает 1 070 лошадиных сил и 1150 Нм крутящего момента. В ее состав входит битурбомотор V8 4.0 (757 сил, 800 Нм), 230-киловаттный электромотор и батарея емкостью 1,647 киловатт-часа.

В кузове Speedtail проложено множество воздуховодов для оптимального распределения потоков воздуха; на передних колесах — фиксированные колпаки из углепластика, а вместо боковых зеркал — камеры.

На корме приютились два подвижных элерона из гибкого углепластика — они составляют единое целое с кузовом и выполняют роль спойлеров.

Выставленный на продажу Tomini Classics экземпляр окрашен в бледно-голубой металлик Frozen Diamond Silver в сочетании с салоном из синего нубука. Среди эксклюзивных опций — тепловой экран моторного отсека из 24-каратного золота, декоративные вставки из композита Carbon TPT, хромированные колеса и фирменный набор багажа.

За этот автомобиль просят $3,85 млн. При этом начальная цена автомобиля составляла 1,75 млн фунтов стерлингов или $2,27 млн.

Напомним, в начале марта подразделение McLaren Special Operations (MSO) представило суперкар GT с особой трехцветной переливающейся окраской кузова и специальной отделкой интерьера.

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