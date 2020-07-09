В Facebook обнаружили сеть фейковых аккаунтов для политической агитации в Украине

Администраторы американской компании Facebook обнаружили и заблокировали сеть фейковых аккаунтов в Канаде, Бразилии, США и Украине.

Они использовались для политических кампаний в Украине, среди которых и выборы президента в 2019 году, сообщил глава политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Указано, что всего удалось заблокировать 72 фейковых аккаунта, 35 фейковых страниц и 13 профилей в Instagram, на которые были подписаны около 770 тысяч пользователей.

"Страницы были замаскированы под независимые медиа, однако использовались для распространения неправдивой информации об украинских политиках", — говорится в сообщении.

Кроме того, фейковые аккаунты манипулировали данными, чтобы продвигаться на платформе.

Как утверждает Глейхер, на рекламу фейковых страниц было потрачено порядка $1,9 млн.

Известно, что данную сеть эксперты Facebook связывают с работой украинского рекламного агентства Postmen.

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Напомним, в феврале 2020 года Facebook уже удалял похожую сеть фейковых аккаунтов, которые находились под контролем российских спецслужб. Тогда было обнаружено 78 аккаунтов, 11 страниц и 29 групп. После этого соцсеть начала маркировать страницы подконтрольных государству СМИ.

А 16 сентября 2019 года социальная сеть удалила 168 аккаунтов, 149 страниц и 79 групп в украинском сегменте Facebook.