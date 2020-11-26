В Гослесагентстве рассказали, сколько будут стоить новогодние елки

В Украине началась ежегодная "елочная кампания", в рамках которой государственные лесохозяйственные предприятия приступили к заготовке новогодних деревьев и охраны хвойных насаждений. До Нового года предприятия намерены заготовить и реализовать 500 тысяч новогодних елок.

Как отметил председатель Гослесагентства Василий Кузевич, некоторые государственные предприятия оставили цены на елки на уровне прошлого года, а повышение стоимости у ряда госпредприятий произошло в силу инфляционных процессов.

"К предстоящему Новому году отпускная оптовая цена за одно дерево составит в середине 75 грн. Елка от 1 до 2-х метров будет отпускаться лесхозами по цене от 47 до 120 грн грн. Таким образом, стоимость самого востребованного на потребительском рынке сегмента товара не изменилась. А вот уже с последующим ростом самых новогодних красавиц выросли и расценки. Лесные красавицы высотой от 2 до 3 метров предприятия, подчиненные Государственному агентству лесных ресурсов Украины, реализуют в пределах 150 грн", — рассказал Кузевич.

В Гослесагентстве подчеркнули, что указанные суммы — это отпускные цены лесных хозяйств.

"Как всегда, последующим распространением новогодних елок занимаются частные предприниматели, которые самостоятельно устанавливают цены — в конечном итоге, новогодние елки обойдутся украинцам как минимум в два раза дороже. Однако можно покупать елки на специальных елочных базарах, которые обустроены у гослесхозов", — говорится в сообщении.

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В Гослесагентстве добавили, что покупать стоит только так называемые "легальные" елки, оснащенные защитными бирками для электронного учета, которые делают невозможным продажу деревьев, полученных преступным браконьерским путем. Бирка со штрих-кодом содержит информацию о происхождении деревца — область заготовки, название лесозаготовителя и его подчинение.

"Благодаря этому каждый покупатель из собственного смартфона может проверить, откуда елка, которая будет украшать его дом на Новый год. Для этого нужно зайти на сайт yalиnka.info и ввести номер бирки", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, год назад стоимость сосны высотой от 1,5 до 2 м составляла около 144 грн. Цена на елку такого же размера колебалась в районе 160 грн.