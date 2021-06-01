В Хорватии презентовали гиперкар ценой в 2 млн евро (ВИДЕО)

На днях хорватская фирма Rimac Automobili, спустя три года после премьеры первой концептуальной модели, представила гиперкар С_Two.

Как сообщает "Мотор", за это время инженеры Rimac значительно доработали конструкцию гиперкара. Двухдверная модель получила на первый взгляд незаметные изменения, благодаря которым удалось повысить аэродинамическую эффективность примерно на 34% по сравнению с первым концептом.

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Так, охлаждение тормозной системы и трансмиссии улучшилось на 30% на низких скоростях и на 7% на высоких. Развесовка по осям приблизилась к идеалу и составляет 48:52.

Кроме этого, Nevera оснастили активными аэродинамическими элементами, для которых предусмотрено два режима: "Низкое сопротивление" и "Высокая прижимная сила".

В первом случае коэффициент лобового сопротивления снижается до 0,3, а во втором прижимная сила возрастает более чем на 300%.

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Второй по счету серийный автомобиль Rimac приводится в движение установкой с четырьмя электромоторами, выдающая 1914 лошадиных сил и 2360 Нм крутящего момента — ровно столько же развивали агрегаты концепта C_Two.

По информации издания, этой мощности достаточно, чтобы разогнать 2 150-килограммовый двухместный гиперкар с места до 100 км за 1,97 секунды, а до 300 километров в час — за 9,3 секунды. На четверть мили (402 метра) у него уходит 8,3 секунды, а максимальная скорость составляет 412 километров в час.

Моторы запитываются от крупной батареи объемом 120 киловатт-часов. По словам производителя, этого достаточно, чтобы обеспечить Nevera до 550 километров хода на одной зарядке по циклу WLTP. Пополнить запас энергии от 0 до 80% можно за 22 минуты: купе поддерживает высокоскоростную зарядку мощностью 500 киловатт.

В оснащение серийного купе вошли 390-миллиметровые углерод-керамические тормоза Brembo с шестипоршневыми суппортами и система рекуперативного торможения, которую Nevera использует "на полную": когда температура аккумулятора доходит до предельных значений, кинетическая энергия рассеивается через фрикционные тормоза. Когда они нагреваются, система включается автоматически.

Напомним, тираж Rimac Nevera составляет всего 150 экземпляров стоимостью 2 млн евро каждый.

Все автомобили будут лично подписаны генеральным директором компании Мате Римацом, который пообещал, что одинаковых машин не будет: клиентам предоставят три готовых исполнения на выбор и широкие возможности персонализации.