В Киеве открылся крупнейший в Украине ТРЦ Respublika Park (ФОТО)

12 ноября 2021 года в Киеве (Окружная) открылся крупнейший торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Украины Respublika Park.

Как сообщает Retailers.ua, строительство этого ТРЦ началось в 2012 году, а дата открытия постоянно переносилась из-за прерываний строительства, начиная с 2014 года.

В издании отмечают, что заполняемость ТРЦ в день открытия составила 61%. По словам CEO Respublika Park Юлии Счастливой, не все арендаторы смогли открыть свои магазины сразу из-за карантинных ограничений "красной зоны".

До конца 2021 года вакантность торгового центра снизится до 21%.

Общая площадь ТРЦ составляет 300 тысяч квадратных метров, а арендная — 135 тысяч квадратных метров, что делает его крупнейшим в Украине.

В Respublika Park отвели специальное помещение для пункта вакцинации.

На втором месте теперь оказался ТРЦ BlockBuster Mall (обе очереди), общая площадь которого также составляет 245 тысяч квадратов, а арендная — 157 тысяч квадратных метров.

Главной достопримечательностью ТРЦ является живой парк под крышей (2 тысячи квадратных метров), а также парк развлечений Neopolis площадью 11 тысяч квадратных метров.

На втором этаже Respublika Park находится помещение, на котором висят баннеры с логотипом IKEA. CEO торгового центра Юлия Счастливая не подтвердила, но и не опровергла открытие шведского ритейлера. Стоит отметить, что это помещение с баннерами IKEA (длина витрины— 119,36 метра) находится рядом с магазином Jysk (длина витрины — 13,71 метра).

В торговой галерее Respublika Park располагается более 500 арендаторов, среди которых, в частности, продуктовый якорный арендатор — "Сильпо" (10 тысяч квадратных метров), крупнейший 15-зальный кинотеатр Multiplex и 50 ресторанов.

В ближайшее время также откроются Samsung Experience Store, Puma, Reserved, Armani, Люксоптика, Crocs и другие.

Строительство Respublika Park началось в 2012 году. Инвестором проекта была компания "Мегаполжистрой", которую связывают с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Вначале торговый центр планировалось открыть в 2014 году, а затем срок его сдачи был перенесен на 2015 год. В итоге строительные работы были остановлены, а здание, которое было готово на 80%, законсервировано.

В 2017 году Национальный банк взыскал корпоративные права на ТРЦ Respublika после того, как компания "Мегаполжистрой" прекратила обслуживать кредиты, выданные "Надра банком" Дмитрия Фирташа. Права требования по кредитам, в залоге по которым ТРЦ Respublika и три земельных участка площадью 15,72 га, продавали полтора года.