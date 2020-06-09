В Киеве построили еще одну остановку для Kyiv Boryspil Express и Интерсити

Во вторник, 9 июня, "Укразилзныця" завершила работы по реконструкции железнодорожной станции "Выдубичи" в центре Киева. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Ремонтные работы на станции "Выдубичи" начались весной 2019 года. Тогда у перевозчика была цель создать здесь хаб, который объединяет в единую логистическую цепь железную дорогу, авто- и авиатранспорт, а также метрополитен. "Благодаря новой высокой пассажирской платформе станция сможет принимать пассажиров Kyiv Boryspil Express и скоростных поездов Интерсити и Интерсити+", — отрапортовал Криклий.

У бориспольского экспресса и поездов Интерсити теперь еще одна остановка. Фото: Укрзализныця

Новая остановка для поездов интегрирована с одноименной станцией метрополитена и автостанцией, находящейся в нескольких десятках метров.

Также построены новые лестницы и кассовый павильон, смонтирован навес платформы с водосточной системой, оборудовано электроосвещение, громкоговорящее оповещение, информационные табло. "Также выполнено благоустройство территории, учитывая потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп будет установлена передвижная платформа", — сообщил министр.

На обновленной станции построили новые кассы и создали безбарьерную среду. Фото: Укрзализныця

Отметим, открыть новую остановку для поездов Интресити и экспресса в аэропорт "Борисполь" обещали еще в конце прошлого года. У перевозчика отметили, что среднесуточный пассажиропоток на "Выдубичах" составляет 2100 человек.

Напомним, что экспресс "Киев — Борисполь" открыли 30 ноября прошлого года, на строительство потратили полгода и 580 млн грн. В декабре 2019 года для экспресса передали новый поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода, который обошелся государственной казне в 177 миллионов гривен.